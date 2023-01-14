- 14 Oca 2023 - 16:59 G: 14 Oca 2023 - 17:00

Kısmetse Olur Aybüke – Tolga Ayrıldı! Tarihler Belli Oldu; Yapımcıya Büyük Ayıp Ettiler…

Youtube ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur’da tanışıp birbirlerine aşık olan Aybüke ve Tolga’nın yarışmayı terk ettikleri gündeme bomba gibi düştü. Ayrılma tarihleri bile ortaya çıkınca birçok kişi “Yapımcıya büyük ayıp ettiler” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışması; haftanın 6 günü ekranlara geliyordu. Aşkların, kaosların ve kavgaların bitmek bilmediği Kısmetse Olur yarışmasında; ilk günden birbirlerine aşık olan Aybüke Tolga’nın yarışmadan komple çıktığı iddia edildi. Bu durumsa Aybüke ve Tolga sevenlerinin yerle bir olmasına neden oldu. Peki, Aybüke ve Tolga ne zaman yarışmadan diskalifiye edilecek?

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14 Oca 2023 - 16:59 - Yaşam

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