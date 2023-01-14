Kısmetse Olur Aybüke – Tolga Ayrıldı! Tarihler Belli Oldu; Yapımcıya Büyük Ayıp Ettiler…
Youtube ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur’da tanışıp birbirlerine aşık olan Aybüke ve Tolga’nın yarışmayı terk ettikleri gündeme bomba gibi düştü. Ayrılma tarihleri bile ortaya çıkınca birçok kişi “Yapımcıya büyük ayıp ettiler” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışması; haftanın 6 günü ekranlara geliyordu. Aşkların, kaosların ve kavgaların bitmek bilmediği Kısmetse Olur yarışmasında; ilk günden birbirlerine aşık olan Aybüke Tolga’nın yarışmadan komple çıktığı iddia edildi. Bu durumsa Aybüke ve Tolga sevenlerinin yerle bir olmasına neden oldu. Peki, Aybüke ve Tolga ne zaman yarışmadan diskalifiye edilecek?
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14 Oca 2023 - 16:59 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.