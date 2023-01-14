Kısmetse Olur Aybüke – Tolga Ayrıldı! Tarihler Belli Oldu; Yapımcıya Büyük Ayıp Ettiler…

Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışması; haftanın 6 günü ekranlara geliyordu. Aşkların, kaosların ve kavgaların bitmek bilmediği Kısmetse Olur yarışmasında; ilk günden birbirlerine aşık olan Aybüke Tolga’nın yarışmadan komple çıktığı iddia edildi. Bu durumsa Aybüke ve Tolga sevenlerinin yerle bir olmasına neden oldu. Peki, Aybüke ve Tolga ne zaman yarışmadan diskalifiye edilecek?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!