Kurtlar Vadisi Kaos’un Yeni Fragmanı Yayınlandı! 2023 Kadrodaki Kişileri Duyunca Nutkunuz Tutulacak…
Kurtlar Vadisi projesinin ocak ayında yeniden sete çıkacağını duyuran Necati Şaşmaz dizinin tutkunlarını sevince boğarken ocak ayını yarıladığımız şu günlerde dizinin yeni bölümlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya atılmaya başlandı. Kurtlar Vadisi Kaos’un Yeni Fragmanı Yayınlandı! Kadrodaki Kişileri Duyunca Nutkunuz Tutulacak…İşte Detaylar...
Türk dizi tarihinin en çok ses getiren projelerinden olan ve senelerce Show TV ekranları aracılığı ile izleyicinin karşısına çıkan Kurtlar Vadisi, son yayın tarihinin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen izleyiciler tarafından gündemde tutulmaya devam ediliyor. Polat Alemdar ve Memati karakterleri başta olmak üzere birçok efsanevi karakteri sosyal medyada adeta yaşatmaya çalışan izleyiciler, senelerdir Kurtlar Vadisi projesinin geri gelmesini dört göz ile bekliyorlar. Çekilen filmleri ile de gönüllere taht kuran projenin yeniden sete çıkıp çıkmayacağı bir süredir merak edilen beklenen haber nihayet geldi.
Kurtlar Vadisi projesinden sonra ekranlarda bir daha boy göstermeyen Necati Şaşmaz, geçtiğimiz aylarda usta sanatçı Mazhar Alanson’un TV programına konuk oldu. Kurtlar Vadisi’nin setini çok özlediğini ve projenin hem kendisi hem de izleyiciler için çok farklı bir yere sahip olduğunu belirten Şaşmaz, “hazırlıklar tamam” diyerek müjdesini de vermişti. Kurtlar Vadisi projesinin ocak ayında yeniden sete çıkacağını duyuran Necati Şaşmaz dizinin tutkunlarını sevince boğarken ocak ayını yarıladığımız şu günlerde dizinin yeni bölümlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya atılmaya başlandı.
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13 Oca 2023 - 22:19 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.