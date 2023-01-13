- 13 Oca 2023 - 22:19

Kurtlar Vadisi Kaos’un Yeni Fragmanı Yayınlandı! 2023 Kadrodaki Kişileri Duyunca Nutkunuz Tutulacak…

Kurtlar Vadisi projesinin ocak ayında yeniden sete çıkacağını duyuran Necati Şaşmaz dizinin tutkunlarını sevince boğarken ocak ayını yarıladığımız şu günlerde dizinin yeni bölümlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya atılmaya başlandı. Kurtlar Vadisi Kaos’un Yeni Fragmanı Yayınlandı! Kadrodaki Kişileri Duyunca Nutkunuz Tutulacak…İşte Detaylar...

Türk dizi tarihinin en çok ses getiren projelerinden olan ve senelerce Show TV ekranları aracılığı ile izleyicinin karşısına çıkan Kurtlar Vadisi, son yayın tarihinin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen izleyiciler tarafından gündemde tutulmaya devam ediliyor. Polat Alemdar ve Memati karakterleri başta olmak üzere birçok efsanevi karakteri sosyal medyada adeta yaşatmaya çalışan izleyiciler, senelerdir Kurtlar Vadisi projesinin geri gelmesini dört göz ile bekliyorlar. Çekilen filmleri ile de gönüllere taht kuran projenin yeniden sete çıkıp çıkmayacağı bir süredir merak edilen beklenen haber nihayet geldi.

Kurtlar Vadisi projesinden sonra ekranlarda bir daha boy göstermeyen Necati Şaşmaz, geçtiğimiz aylarda usta sanatçı Mazhar Alanson’un TV programına konuk oldu. Kurtlar Vadisi’nin setini çok özlediğini ve projenin hem kendisi hem de izleyiciler için çok farklı bir yere sahip olduğunu belirten Şaşmaz, “hazırlıklar tamam” diyerek müjdesini de vermişti. Kurtlar Vadisi projesinin ocak ayında yeniden sete çıkacağını duyuran Necati Şaşmaz dizinin tutkunlarını sevince boğarken ocak ayını yarıladığımız şu günlerde dizinin yeni bölümlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya atılmaya başlandı.

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13 Oca 2023 - 22:19 - Dizi Fragmanları

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