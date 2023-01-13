- 13 Oca 2023 - 16:07 G: 13 Oca 2023 - 16:08

Ankara Konut Projeleri 2023: İncek BellaPais Konutları Satılık Daire Fiyatları! 2.478.000 TL 'den başlayan fiyatlarla…

"Kıbrıs'ın incisi" olarak bilinen Bellapais Köyü, İncek BellaPais Konutları projesi ile İncek'e kazandırıldı. Ankara Konut Projeleri 2023: İncek BellaPais Konutları Satılık Daire Fiyatları! 2.478.000 TL 'den başlayan fiyatlarla…

İncek BellaPais Konutları projesi Çankaya ilçesi İncek semtinde bulunan lüks konut kompleksidir.

"Kıbrıs'ın incisi" olarak bilinen Bellapais Köyü, İncek BellaPais Konutları projesi ile İncek'e kazandırıldı. Proje, Kıbrıs etkileriyle yeni ve doğal bir yaşam tarzı vaat ediyor. Yürüyüş alanları, köy evleri, oyun alanları, yel değirmenleri, taş yollar, köy çeşmeleri, piknik alanları, tenis kortları, basketbol sahaları ve koşu parkurları içeren proje, doğal ve sağlıklı bir yaşam ortamı sağlıyor.

Naturel Grup Yapı Ltd. Şti. 50 yıldır inşaat projeleri yapan Ankara merkezli bir aile şirketidir. Kuruluşundan bu yana geçen 20 yılda, başta Ankara olmak üzere Türkiye'nin çeşitli lokasyonlarında birçok konut, lüks ve villa projelerinin yanı sıra iş merkezleri ve müteahhitlik projelerini başarıyla tamamlamıştır.

Şirket, İncekBellaPais Konutları projesi ile Girne'nin en iyi köyü olan Bellapais Köyü'nün eşsiz mimarisini ve güzel Akdeniz atmosferini Ankara'ya taşımayı hedefliyor.

Daire Tipi: 1+1, 2+1, 3+1

Teslim Tarihi: Nisan 2023

Fiyat Aralığı: 2.478.000 değişen fiyatlarla

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13 Oca 2023 - 16:07 - Yaşam

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Ankara Konut Projeleri 2023: İncek BellaPais Konutları Satılık Daire Fiyatları! 2.478.000 TL 'den başlayan fiyatlarla… mask
Ankara Konut Projeleri 2023: İncek BellaPais Konutları Satılık Daire Fiyatları! 2.478.000 TL 'den başlayan fiyatlarla…
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