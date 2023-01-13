Masterchef Yarışmasından Survivor 2023’e! Acun Ilıcalı Yedeklerden Kadroya Soktu; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından bir tanesi olan Masterchef’te bulunan bir yarışmacının bulunan Survivor 2023’e gireceği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın bu ismi yedeklerden kadroya soktuğu ve yarışmada fırtınalar estireceği gündeme geldi. Peki, hangi Masterchef yarışmacısı Survivor 2023 yarışmasına katılacak?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde büyük final heyecanı yaşanmıştı. Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz arasında dönen bu büyük mücadelenin kazananı ise Metin Yavuz olmuştu. Yarışmanın final bölümünde Survivor’un ilk bölümüne dair bir kesit yayınlanmıştı. Yarışmada birbirinden farklı yüzlerin bulunduğu görülmüştü ama Masterchef yarışmacısının Survivor 2023’e katılacağı hiç düşünülmemişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.