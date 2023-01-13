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13 Oca 2023 - 16:08

Masterchef Yarışmasından Survivor 2023’e! Acun Ilıcalı Yedeklerden Kadroya Soktu; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından bir tanesi olan Masterchef’te bulunan bir yarışmacının bulunan Survivor 2023’e gireceği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın bu ismi yedeklerden kadroya soktuğu ve yarışmada fırtınalar estireceği gündeme geldi. Peki, hangi Masterchef yarışmacısı Survivor 2023 yarışmasına katılacak?