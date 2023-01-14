- 14 Oca 2023 - 10:20 G: 14 Oca 2023 - 10:21

Cüneyt Arkın’ın Vasiyeti Ortalığı Karıştırdı! Ailede Büyük Kriz Var... Miras Davası Mahkemeye Taşındı!

Sanatçının kendi el yazısı ile düzenlenmiş olduğu vasiyeti, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sulh Mahkemesi tarafından ailesine açıklandı. Cüneyt Arkın’ın Vasiyeti Ortalığı Karıştırdı! Ailede Büyük Kriz Var; Toparlanır Gibi Değil…İşte Detaylar...

Üzerinden yıllar geçse dahi unutulmayan Yeşilçam sineması, birçok usta oyuncunun tarihe geçmesini sağladı. Sayısız yeteneğin keşfedilmesine aracılık eden Türk sineması, birçok ismin bugünlere kadar gelmesine de imkan tanıdı. Kimi isimler yalnızca Yeşilçam filmlerinde canlandırdıkları karakterler ile anılıp bir köşeye çekilirken kimi isimler de yıllar içerisinde ününe ün katmayı başardı. O isimlerden birisi de Cüneyt Arkın oldu.

Yıllarını Türk sinemasına adamış olan usta sanatçı Cüneyt Arkın, canlandırdığı karakterler ile adeta hafızalara kazındı. Yalnızca o dönemin izleyicileri tarafından değil günümüzün gençlerine dahi hitap etmeyi başaran Arkın, güzel yüreği, kimseyi kırmadan konuşmaya çalışması, hayata bakış tarzı ve eşi ile olan ilişkisi ile de milyonlara örnek oldu.

Herkes tarafından sevilen nadir sanatçılardan birisi olan Arkın, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede kalbi duran usta sanatçı ölümü ile sevenlerini ve ailesini yasa boğdu.

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14 Oca 2023 - 10:20 - Magazin

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