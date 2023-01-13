Sağlıkta Yeni Karar! Fahrettin Koca Resmen Duyurdu; O 4 İlimizi Yakından İlgilendiriyor! Neler Oluyor?
Geçtiğimiz günlerde bakanlığın yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladığını ve proje kapsamında da 4 ilin pilot bölge olarak seçildiğini açıkladı. Sağlıkta Yeni Karar! Fahrettin Koca Resmen Duyurdu; O 4 İlimizi Yakından İlgilendiriyor! Neler Oluyor? İşte Detaylar...
Son dönemlerde yapılan düzenlemeler ile dünya standartlarında hizmetler sunmaya başlayan sağlık kurum ve kuruluşları, vatandaşlar tarafından da takdir edilmeye devam ediliyor. Özellikle MHRS sistemi sayesinde randevuların çok daha kolay alınabiliyor olması vatandaşları ve hastaneleri büyük ölçüde rahatlatırken ülke genelinde sayıları artan ve donanımları eksiksiz bir şekilde tamamlanan hastaneler de alkış topluyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler de milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilmeye devam edilirken Bakan Fahrettin Koca’dan herkesi ilgilendiren önemli bir açıklama geldi.
Sağlık alanında vermiş olduğu doğru kararlar sayesinde milyonlarca vatandaş tarafından takdir edilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde bakanlığın yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladığını ve proje kapsamında da 4 ilin pilot bölge olarak seçildiğini açıkladı. Projenin özel gereksinimli bireyleri kapsadığını belirten Bakan Koca, detayları kamuoyu ile paylaştı.
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13 Oca 2023 - 16:08 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.