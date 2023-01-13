- 13 Oca 2023 - 16:08 G: 13 Oca 2023 - 16:09

Sağlıkta Yeni Karar! Fahrettin Koca Resmen Duyurdu; O 4 İlimizi Yakından İlgilendiriyor! Neler Oluyor?

Geçtiğimiz günlerde bakanlığın yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladığını ve proje kapsamında da 4 ilin pilot bölge olarak seçildiğini açıkladı. Sağlıkta Yeni Karar! Fahrettin Koca Resmen Duyurdu; O 4 İlimizi Yakından İlgilendiriyor! Neler Oluyor? İşte Detaylar...

Son dönemlerde yapılan düzenlemeler ile dünya standartlarında hizmetler sunmaya başlayan sağlık kurum ve kuruluşları, vatandaşlar tarafından da takdir edilmeye devam ediliyor. Özellikle MHRS sistemi sayesinde randevuların çok daha kolay alınabiliyor olması vatandaşları ve hastaneleri büyük ölçüde rahatlatırken ülke genelinde sayıları artan ve donanımları eksiksiz bir şekilde tamamlanan hastaneler de alkış topluyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler de milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilmeye devam edilirken Bakan Fahrettin Koca’dan herkesi ilgilendiren önemli bir açıklama geldi.

Sağlık alanında vermiş olduğu doğru kararlar sayesinde milyonlarca vatandaş tarafından takdir edilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde bakanlığın yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladığını ve proje kapsamında da 4 ilin pilot bölge olarak seçildiğini açıkladı. Projenin özel gereksinimli bireyleri kapsadığını belirten Bakan Koca, detayları kamuoyu ile paylaştı.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

13 Oca 2023 - 16:08 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
EYT’lileri Yakından İlgilendiriyor! Borçlanma Telaşı Büyük Bir Krize Dönüştü! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki… mask
EYT’lileri Yakından İlgilendiriyor! Borçlanma Telaşı Büyük Bir Krize Dönüştü! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki…
Bankalar Emekliler İçin Çalışmaya Başladı! Tam Tamına 25 Bin Lira Maaş Promosyonu… İlk Açıklama Geldi! mask
Bankalar Emekliler İçin Çalışmaya Başladı! Tam Tamına 25 Bin Lira Maaş Promosyonu… İlk Açıklama Geldi!
Jandarma, Astsubay ve Uzman Çavuş Maaşları Ortalığı İnletti! Yeni Zamlar Onlara da Geldi! Tam Tamına… mask
Jandarma, Astsubay ve Uzman Çavuş Maaşları Ortalığı İnletti! Yeni Zamlar Onlara da Geldi! Tam Tamına…
Ankara Kamu Konutları Hakkında Son Dakika! Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor… mask
Ankara Kamu Konutları Hakkında Son Dakika! Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor…
Fahrettin Altun'dan İsveç'e Tepki... mask
Fahrettin Altun'dan İsveç'e Tepki...
EYT’lilerin Promosyon Alabilecek mi? Milyonların Gözü Kulağı Bu Haberdeydi… 2023 EYT Şartları Belli Oldu! mask
EYT’lilerin Promosyon Alabilecek mi? Milyonların Gözü Kulağı Bu Haberdeydi… 2023 EYT Şartları Belli Oldu!
Burhan Çaçan’dan Kötü Haber! Burhan Çaçan öldü mü, neden öldü? Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı? mask
Burhan Çaçan’dan Kötü Haber! Burhan Çaçan öldü mü, neden öldü? Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı?
Piyano Çalan Kurye İlk Kez Konuştu! Şovu Türkiye’yi Sallayıp Geçmişti! Kurye Muharrem Can İncir Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Piyano Çalan Kurye İlk Kez Konuştu! Şovu Türkiye’yi Sallayıp Geçmişti! Kurye Muharrem Can İncir Kimdir, Kaç Yaşında?
En Düşük Emekli Maaşı 8.500 TL Oluyor! 5.500 TL’den Öyle Bir Konuma Çıktı Ki… Son Dakika Açıklaması Geldi! mask
En Düşük Emekli Maaşı 8.500 TL Oluyor! 5.500 TL’den Öyle Bir Konuma Çıktı Ki… Son Dakika Açıklaması Geldi!
Yapı Kredi 2023 Yılının Emekli Promosyonlarını Duyurdu! Emekliler Akın Akın Şubelere Gidiyor! Tam Tamına… mask
Yapı Kredi 2023 Yılının Emekli Promosyonlarını Duyurdu! Emekliler Akın Akın Şubelere Gidiyor! Tam Tamına…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
EYT’lileri Yakından İlgilendiriyor! Borçlanma Telaşı Büyük Bir Krize Dönüştü! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki… mask
EYT’lileri Yakından İlgilendiriyor! Borçlanma Telaşı Büyük Bir Krize Dönüştü! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki…
Serdar Ortaç Anlattı; Alişan Kahroldu! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yüreğinize Oturacak! Neler Oluyor? mask
Serdar Ortaç Anlattı; Alişan Kahroldu! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yüreğinize Oturacak! Neler Oluyor?
Müge Anlı, “Sapık” Sinan’ın Kardeşine Ateş Püskürdü! Arife Gökçe’nin Başka Adamlarla Yakalandığı Konuşuluyordu… mask
Müge Anlı, “Sapık” Sinan’ın Kardeşine Ateş Püskürdü! Arife Gökçe’nin Başka Adamlarla Yakalandığı Konuşuluyordu…
Sağlıkta Yeni Karar! Fahrettin Koca Resmen Duyurdu; O 4 İlimizi Yakından İlgilendiriyor! Neler Oluyor? mask
Sağlıkta Yeni Karar! Fahrettin Koca Resmen Duyurdu; O 4 İlimizi Yakından İlgilendiriyor! Neler Oluyor?
Cüneyt Arkın’ın Vasiyeti Ortalığı Karıştırdı! Ailede Büyük Kriz Var; Toparlanır Gibi Değil… mask
Cüneyt Arkın’ın Vasiyeti Ortalığı Karıştırdı! Ailede Büyük Kriz Var; Toparlanır Gibi Değil…
Masterchef Yarışmasından Survivor 2023’e! Acun Ilıcalı Yedeklerden Kadroya Soktu; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… mask
Masterchef Yarışmasından Survivor 2023’e! Acun Ilıcalı Yedeklerden Kadroya Soktu; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL