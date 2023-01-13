Serdar Ortaç Anlattı; Alişan Kahroldu! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yüreğinize Oturacak! Neler Oluyor?
Uzun süre boyunca hayatına bekar olarak devam eden ve geçtiğimiz yıllarda da İrlandalı ünlü manken Chloe ile hayatını birleştiren Ortaç, bir süre sonra evliliğinden problemler yaşamaya başlayarak güzel manken ile yollarını ayırdı. Serdar Ortaç Anlattı; Alişan Kahroldu! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yüreğinize Oturacak! Neler Oluyor? İşte Detaylar...
90’lı yıllarda ilk albümünü piyasaya çıkartan ve o günden bu yana da Türk dinleyicisinin en sevdiği pop müzik sanatçılarından birisi olan Serdar Ortaç, senelerdir piyasaya yön vermeye devam ediyor. “Karabiberim”, “Bilsem Ki”, “Dansöz”, “Poşet” ve daha pek çok şarkısı ile senelerdir müzik listelerinin bir numarasında yer almayı başaran ünlü şarkıcı, son yıllarda özel hayatı ile de oldukça dikkat çekiyor.
Uzun süre boyunca hayatına bekar olarak devam eden ve geçtiğimiz yıllarda da İrlandalı ünlü manken Chloe ile hayatını birleştiren Ortaç, bir süre sonra evliliğinden problemler yaşamaya başlayarak güzel manken ile yollarını ayırdı.
Kötü alışkanlıkları sebebi ile oldukça yüklü bir borcun altına giren ve yakalandığı MS rahatsızlığından ötürü de zor günler geçiren Ortaç, geçtiğimiz aylarda çeşitli mekanlarda sahne almaya başlayarak durumunu büyük ölçüde toparladı. “Borçlarımı ödedim” açıklamasında bulunan ve bu durumdan ötürü yaşadığı mutluluğu dile getiren Ortaç, MS rahatsızlığı sebebi ile artık eskisi gibi bir yaşantısının olamayacağını da ifade etti.
13 Oca 2023 - 16:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.