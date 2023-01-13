- 13 Oca 2023 - 16:08 G: 13 Oca 2023 - 16:09

Müge Anlı, “Sapık” Sinan’ın Kardeşine Ateş Püskürdü! Arife Gökçe’nin Başka Adamlarla Yakalandığı Konuşuluyordu…

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından bir olan Müge Anlı’da uzun bir süredir işlenen bir olay varsa o da “Arife Gökçe kaybı” olarak karşımıza çıkıyor. Köydeki kadınlara ve yolda geçen kadınlara yapmış olduklarıyla halk arasında “Sapık Sinan” olarak bilinen bu olay aydınlığa kavuşamıyordu. Sinan’ın kardeşi hakkında ağır konuşan Müge Anlı, en sonunda adeta zıvadan çıktı.

Fikri Bey’in eşi Arife Gökçe’nin kaybı, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Fikri Bey, Arife Gökçe’nin kaybı hakkında Sinan’ı işaret ederek şüphelendiğini ifade etmişti. Kendi öz kardeşine bile cinsel içerikli mesajlar aran Sinan’ın kadınları taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Sinan’ın yaptıkları ise çileden çıkarınca Müge Anlı, çok sert konuştu. İşte merak edilen tüm detaylar..

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13 Oca 2023 - 16:08 Ankara- Yaşam

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