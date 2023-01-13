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13 Oca 2023 - 16:08

Müge Anlı, “Sapık” Sinan’ın Kardeşine Ateş Püskürdü! Arife Gökçe’nin Başka Adamlarla Yakalandığı Konuşuluyordu…

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından bir olan Müge Anlı’da uzun bir süredir işlenen bir olay varsa o da “Arife Gökçe kaybı” olarak karşımıza çıkıyor. Köydeki kadınlara ve yolda geçen kadınlara yapmış olduklarıyla halk arasında “Sapık Sinan” olarak bilinen bu olay aydınlığa kavuşamıyordu. Sinan’ın kardeşi hakkında ağır konuşan Müge Anlı, en sonunda adeta zıvadan çıktı.