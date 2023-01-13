Mehmet Ali Erbil’in Kızı Açıldı Saçıldı! Kış Mış Dinlemedi, Mayosuyla Fiziğini Sergiledi! “Babana Yazık!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, açıldı saçıldı! Soğuk havalara ve kışa aldırış etmeden mayosuyla fiziğini sergileyen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’e takipçileri ise “Babana yazık! Senin yüzünden artık kalpten gidecek” yorumları yapıldı. Peki, Yasmin Erbil nasıl bir paylaşımda bulundu?
En son olarak Yasak Elma dizisinde boy gösteren Mehmet Ali Erbil’in dünya güzeli kızı Yasmin Erbil, hayat verdiği karakterle herkesi şok etmişti. Dizi dünyasıyla ilk kez Yasak Elma dizisiyle tanışan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, çok kısa bir süre dizide bulunmuş ve ayrılmıştı. Hem güzelliğiyle hem de fiziğiyle başları döndüren Yasmin Erbil’in mayolu karelerine nefesler kesildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.