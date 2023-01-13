Esra Erol’da Sözün Bittiği Yer! 13 Yıl Boyunca Kumayı Kabul Etti, Eşinin Sevgilisini Öğrenince…
ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da sözün bittiği bir an yaşandı. 13 yıl boyunca kumayı kabul eden isim; eşinin sevgilisini öğrenince eli ayağına dolaştı, soluğu canlı yayında aldı. Peki, Esra Erol’da neler oluyor?
Programa katılan Münire Hanım, Esra Erol’un ellerini sıkarak; “Önce Allah’a sonra sana güveniyorum. Ne olur bana yardım et” ifadelerine yer verdi. Esra Erol ise olayları anlatması için Münire Hanım’ı koltuğa oturttu. Yüzünde gülümsemeyle olayları anlatan Münire Hanım, eşi İbrahim’den iki kız çocuğu olduğunu, erkek çocuk olmadığı için üzerine kuma geldiğini ifade etti. Bunları 13 yıl boyunca kabul eden Münire Hanım, ikinci bir kumayı kabul edemeyeceğini ifade ederek ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.