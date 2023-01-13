Esra Erol’da Sözün Bittiği Yer! 13 Yıl Boyunca Kumayı Kabul Etti, Eşinin Sevgilisini Öğrenince…

Programa katılan Münire Hanım, Esra Erol’un ellerini sıkarak; “Önce Allah’a sonra sana güveniyorum. Ne olur bana yardım et” ifadelerine yer verdi. Esra Erol ise olayları anlatması için Münire Hanım’ı koltuğa oturttu. Yüzünde gülümsemeyle olayları anlatan Münire Hanım, eşi İbrahim’den iki kız çocuğu olduğunu, erkek çocuk olmadığı için üzerine kuma geldiğini ifade etti. Bunları 13 yıl boyunca kabul eden Münire Hanım, ikinci bir kumayı kabul edemeyeceğini ifade ederek ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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