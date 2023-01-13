- 13 Oca 2023 - 20:16

Yalı Çapkını Dizisine Üvey Kardeş Şoku! Ferit’in Dizlerinin Bağı Çözülecek; Öyle Bir İsim Geliyor Ki…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda üvey kardeş şoku yaşandı. Ferit’in dizlerinin bağının çözüleceği ve hayatının ellerinden kayıp gideceği görüldü. Öyle bir isim geliyor ki, taş üstünde taş kalmayacak! İşte merak edilen tüm detaylar…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı ama henüz yayınlamadığı eserlerden bir tanesi olan Yalı Çapkını, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Dizi Cuma akşamlarının kuşkusuz en çok konuşulan konularından bir tanesi oluyordu. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncular giriş yapıyordu. Son bölümde Mine Tugay’ın hayat verdiği Defne karakteri dizide esip gürlemişti. Şimdiyse büyük bomba patladı ve Ferit’in üvey kardeşi ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Oca 2023 - 20:16 Ankara- Yaşam

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