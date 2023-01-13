Yalı Çapkını Dizisine Üvey Kardeş Şoku! Ferit’in Dizlerinin Bağı Çözülecek; Öyle Bir İsim Geliyor Ki…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda üvey kardeş şoku yaşandı. Ferit’in dizlerinin bağının çözüleceği ve hayatının ellerinden kayıp gideceği görüldü. Öyle bir isim geliyor ki, taş üstünde taş kalmayacak! İşte merak edilen tüm detaylar…
Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı ama henüz yayınlamadığı eserlerden bir tanesi olan Yalı Çapkını, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Dizi Cuma akşamlarının kuşkusuz en çok konuşulan konularından bir tanesi oluyordu. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncular giriş yapıyordu. Son bölümde Mine Tugay’ın hayat verdiği Defne karakteri dizide esip gürlemişti. Şimdiyse büyük bomba patladı ve Ferit’in üvey kardeşi ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.