Kısmetse Olur Yaren Öyle Birisine Benzetildi Ki, Nutkunuz Tutulacak! Instagram Yıkılıyor… “Yok Artık!”
Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da bulunan gelin adaylarından bir tanesi olan Yaren’in benzetildiği ismi görünce nutkunuz tutulacak! Instagram’ın yıkılmasına neden olan Kısmetse Olur Yaren, yine ortalığın karışmasına neden oldu. İşte “Yok artık” dedirten o olay…
9 kadın ve 9 erkek yarışmacıdan oluşan Kısmetse Olur yarışmasında, her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Haftanın 6 günü ekranlara gelen Kısmetse Olur yarışmasında; aşklar, kaoslar ve entrikalar bitmek bilmiyordu. Yarışmanın her bölümünde ön plana çıkan açıklamalarda bulunan Yaren’in benzetildiği ismi görünce ağzını açık kalacak. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.