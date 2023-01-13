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13 Oca 2023 - 20:16

Kısmetse Olur Yaren Öyle Birisine Benzetildi Ki, Nutkunuz Tutulacak! Instagram Yıkılıyor… “Yok Artık!”

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da bulunan gelin adaylarından bir tanesi olan Yaren’in benzetildiği ismi görünce nutkunuz tutulacak! Instagram’ın yıkılmasına neden olan Kısmetse Olur Yaren, yine ortalığın karışmasına neden oldu. İşte “Yok artık” dedirten o olay…