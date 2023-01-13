İş Bankası’ndan Nakit Avans Fırsatı Açıklandı! Tam Tamına 10 Bin TL Elinize Sayılacak! Şartlar Açıklandı…

İş Bankası, dönem dönem hem müşterilerinin dikkatini çekmek hem de yeni müşteri edinmek adına türlü türlü kampanyalar düzenliyor. Diğer bankalardan ayrılan yönlerini ortaya çıkarmada ünlü olan İş Bankası, bu kez de müşterilerine yeni bir kampanya duyurusunda bulundu. Toplamda 10 bin lira nakit avans verebileceğini açıklayan İş Bankası, yüzleri güldürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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