İş Bankası’ndan Nakit Avans Fırsatı Açıklandı! Tam Tamına 10 Bin TL Elinize Sayılacak! Şartlar Açıklandı…
İş Bankası’ndan nakit avans fırsatı geldi. Tam tamına 10 bin TL ödeme elinize sayılacak; içler ve cepler rahatlayacak! İş Bankası’nın bu kampanyasından faydalanmak isteyen kişilerinse belli başlı şartları taşıması gerekiyor. Peki, kimlere 10 bin TL’ye kadar nakit avans fırsatından yararlanabilecek?
İş Bankası, dönem dönem hem müşterilerinin dikkatini çekmek hem de yeni müşteri edinmek adına türlü türlü kampanyalar düzenliyor. Diğer bankalardan ayrılan yönlerini ortaya çıkarmada ünlü olan İş Bankası, bu kez de müşterilerine yeni bir kampanya duyurusunda bulundu. Toplamda 10 bin lira nakit avans verebileceğini açıklayan İş Bankası, yüzleri güldürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başvuru Yapmak İçin Tıklayın!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.