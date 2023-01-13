Yılın Aşk Bombası Survivor’da Patladı! Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya… Öyle Bir Ele Verdiler Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının farklı sezonlarında yarışmış olan Batuhan Karacakaya ve Nisa Bölükbaşı, All Star sezonunda ise ilk kez bir araya gelmişlerdi. Batuhan Karacakaya’nın Nisa Bölükbaşı’yla iyi anlaştığı yarışmadan da görünüyordu. Özellikle Ogeday Girişken’in elendiği dönemde Nisa Bölükbaşı’yla Batuhan Karacakaya büyük bir destek olmuştu. Peki, şimdi neler oluyor?

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