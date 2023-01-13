Yılın Aşk Bombası Survivor’da Patladı! Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya… Öyle Bir Ele Verdiler Ki…
Yılın aşk bombası resmen Survivor’da patladı! Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya’nın büyük bir aşka tutuldukları iddialar arasında yerini alınca ağızlar açık kaldı. Öyle bir biçimde kendilerini ele verdiler ki, sevenleri “yok artık” demeden yapamadı. Peki, Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya cephesinde neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının farklı sezonlarında yarışmış olan Batuhan Karacakaya ve Nisa Bölükbaşı, All Star sezonunda ise ilk kez bir araya gelmişlerdi. Batuhan Karacakaya’nın Nisa Bölükbaşı’yla iyi anlaştığı yarışmadan da görünüyordu. Özellikle Ogeday Girişken’in elendiği dönemde Nisa Bölükbaşı’yla Batuhan Karacakaya büyük bir destek olmuştu. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.