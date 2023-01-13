- 13 Oca 2023 - 21:54 G: 13 Oca 2023 - 21:59

Hande Erçel’in Mini Taytlı Ev Pozu Baş Döndürdü! “Fotoğraftan Çekicilik Akıyor!” Görenlerin Kalbi Hızlandı…

Yakın zamanda ekranlara gelecek olan güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel’in mini taytlı ev pozları başların dönmesine neden oldu. Birçok kişi bu karelerden sonra; “Fotoğraftan çekicilik akıyor!” yorumlarında bulundular! Görenlerin kalbini hızlandıran çekici oyuncu Hande Erçel, yine ezber bozdu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinden sonra ekranlara uzun bir ara veren Hande Erçel, sevenlerini yeni karakteriyle heyecanlandırıyordu. Başarılı oyuncu Hande Erçel’in deniz kızına hayat vereceği gündeme gelse bile daha sonra Burak Deniz’le “İçimizden Biri” isimli projede bulunacağı ortaya çıkmıştı. Kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanan güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu ev haliyle paylaşımlar ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Oca 2023 - 21:54 Ankara- Yaşam

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Hande Erçel’in Mini Taytlı Ev Pozu Baş Döndürdü! “Fotoğraftan Çekicilik Akıyor!” Görenlerin Kalbi Hızlandı… mask
Hande Erçel’in Mini Taytlı Ev Pozu Baş Döndürdü! “Fotoğraftan Çekicilik Akıyor!” Görenlerin Kalbi Hızlandı…
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