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13 Oca 2023 - 21:54

Hande Erçel’in Mini Taytlı Ev Pozu Baş Döndürdü! “Fotoğraftan Çekicilik Akıyor!” Görenlerin Kalbi Hızlandı…

Yakın zamanda ekranlara gelecek olan güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel’in mini taytlı ev pozları başların dönmesine neden oldu. Birçok kişi bu karelerden sonra; “Fotoğraftan çekicilik akıyor!” yorumlarında bulundular! Görenlerin kalbini hızlandıran çekici oyuncu Hande Erçel, yine ezber bozdu. İşte merak edilen tüm detaylar…