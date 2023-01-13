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13 Oca 2023 - 22:28

Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ’a Resti Çekti! “Ya Olacak Ya Olacak!” Dedi! Serenay Sarıkaya Baskınından Sonra…

Dünya yakışıklı Kıvanç Tatlıtuğ’la kısa bir süre önce çocuklarını kucaklarına alan Başak Dizer çifti hakkında bir skandal iddia daha ortaya atıldı. Başak Dizer’in Kıvanç Tatlıtuğ’a resti çekip; “Ya olacak ya olacak” dediği gündeme geldi. Sete sık sık ziyarete gidip Serenay Sarıkaya hakkında önlem alan Başak Dizer, herkesin şok olacağı bir olaya daha imzasını attı. İşte merak edilen tüm detaylar…