Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ’a Resti Çekti! “Ya Olacak Ya Olacak!” Dedi! Serenay Sarıkaya Baskınından Sonra…
Dünya yakışıklı Kıvanç Tatlıtuğ’la kısa bir süre önce çocuklarını kucaklarına alan Başak Dizer çifti hakkında bir skandal iddia daha ortaya atıldı. Başak Dizer’in Kıvanç Tatlıtuğ’a resti çekip; “Ya olacak ya olacak” dediği gündeme geldi. Sete sık sık ziyarete gidip Serenay Sarıkaya hakkında önlem alan Başak Dizer, herkesin şok olacağı bir olaya daha imzasını attı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda ekranlara Aile diziyle gelecek olan Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar sonra ilk kez bir işle anlaşmıştı. Serenay Sarıkaya’yla birlikte rol alacak olan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un eşinin bu projeden rahatsız olduğu iddialar arasında yerini alıyordu ki, asıl bomba patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.