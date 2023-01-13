- 13 Oca 2023 - 23:05 G: 13 Oca 2023 - 23:13

Yalı Çapkını Defne’si Mine Tugay’ın Mezun Olduğu Okullar Merak Uyandırdı! Mine Tugay Ne Okudu, Hangi Lise ve Üniversite Mezunu?

Mine Tugay Yalı Çapkını Dizisine Defne rolüyle katılması, seyircinin tüm dikkatlerini üzerine topladı. Başarılı ve tecrübeli oyuncunun gösterdiği üstün performansı büyük takdir topladı. Durum böyle olunca Mine Tugay’ın hayatını merak uyandırdı. Peki, Yalı Çapkını Defne’si Mine Tugay’ın Mezun Olduğu Okullar Merak Uyandırdı! Mine Tugay Ne Okudu, Hangi Lise ve Üniversite Mezunu?

Mine Tugay Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?

Mine Tugay Yalı Çapkını Dizisine Defne rolüyle katılması Mine Tugay yaşantısı, yaşı ve memleketi merak uyandır. Mine Tugay 28 Temmuz 1978'de babasının subay olarak görev yaptığı Konya'da doğmuştur. Oyunculuk kariyerine yavaş yavaş ve emin adımlarla yükselen Tugay, bir çok ödüller kazanmıştır.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Suna rolüyle tanınan Türk oyuncu. Semaver Kumpanya ve Tiyatro Nokta oyunlarında da rol aldı ve performansıyla 13. Afife Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Peki, Yalı Çapkını Defne’si Mine Tugay’ın Mezun Olduğu Okullar Merak Uyandırdı! Mine Tugay Ne Okudu, Hangi Lise ve Üniversite Mezunu?

Mine Tugay Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?

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13 Oca 2023 - 23:05 - Yaşam

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