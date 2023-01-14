- 14 Oca 2023 - 00:26 G: 14 Oca 2023 - 00:31

Polatlı İsmi Nereden Gelmiştir, Anlamı Nedir? Hikayesi Merak Uyandırdı! Polatlı ilçe olmadan önce nereye bağlıydı?

Ankara'nın en güzide ilçelerinden biridir. Polatlı denince Eski uygarlıklar ve Kurtuluş savaşı akıllara gelmektedir. Peki, Polatlı İsmi Nereden Gelir, Anlamı Nedir? Hikayesi Merak Uyandırdı! Polatlı ilçe olmadan önce nereye bağlıydı?

Polatlı İlçesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Polatlı İlçesi Ankara ilinin batı kesiminde yer almaktadır. Ayrıca Eskişehir-Ankara Devlet Yolu üzerinde Ankara'ya en yakın ilçedir. Polatlı, 1 Ağustos 1926 tarihinde 877 sayılı kanunla ilçe olarak kurulmuştur.

Polatlı İlçesinde insan yerleşiminin bilinen en eski tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Yassıhöyük Mahallesi’nde bulunan antik Gordion Şehri'nde M.Ö. 3000 yıllarında yerleşim olduğu bilinmektedir. Bölgede yaşayan uygarlıklar arasında Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıkları yer almaktadır.

Sakarya Nehri'nin Porsuk Irmağı ile birleştiği yerin biraz ötesinde Frig uygarlığının başkenti olan Gordion kenti, kazılar sonucu ortaya çıkarılmıştır. Bu kent, Büyük İskender'in Anadolu toprağını zaptı sürecinde 333-334 yılları arasında askerleriyle konakladığı şehirdir. Bu çevrede 86 adet tümülüs, kral mezarı ve kalıntıları ile ilçe merkezinde şehir kalıntıları bulunmaktadır. Frig Krallığı'nın başkenti olan Gordion kenti, günümüzde Polatlı ilçesinin en çok turist çeken ören yeridir. Kral Midas'ın mezarı burada bulunmaktadır. "Eşek Kulaklı Midas" ve "dokunduğu her şeyi altına çeviren Midas" efsaneleriyle ün yapmıştır.

Peki, Polatlı İsmi Nereden Gelir, Anlamı Nedir? Hikayesi Merak Uyandırdı! Polatlı ilçe olmadan önce nereye bağlıydı?

Polatlı İlçesi Nerede, Nasıl Gidilir?

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14 Oca 2023 - 00:26 - Yaşam

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Polatlı İsmi Nereden Gelmiştir, Anlamı Nedir? Hikayesi Merak Uyandırdı! Polatlı ilçe olmadan önce nereye bağlıydı? mask
Polatlı İsmi Nereden Gelmiştir, Anlamı Nedir? Hikayesi Merak Uyandırdı! Polatlı ilçe olmadan önce nereye bağlıydı?
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