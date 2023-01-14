Altın Fiyatlarında Kazan Kaynadıkça Kaynıyor! Alabilmek Mümkün Değil; Zirvede! 14 Ocak Altın Fiyatları…
Altın fiyatlarında kazan kaynadıkça kaynamaya başladı. Normal şartlarda yüzüne bakılmayan gram altın bile alınmaz konuma geldi! Zirveye gelen altın, 14 Ocak fiyatlarıyla herkesi şok etti. Yükselen ivmesini koruyarak; Cuma gününü kapatan altın, haftanın 6. gününde yine bir rekorla giriş yaptı! Piyasaların kapalı olmasından dolayı Cuma kapanış fiyatı ele alınan altın, son konumuyla herkesi şok edecek! İşte merak edilenler…
Ocak ayının ortalarına girdiğimiz şu günlerde altındaki yükselişi görmek mümkün! 2022 yılını rekorlarla kapatan altın, 2023 yılına ise rekorlarla bir başlangıç yaptı! Uzun bir süredir altındaki yükseliş, özellikle alıcısını harekete geçiriyor. Uzmanlar ise altının 2023 yılında sürekli olarak yükselişte olacağını ve düşüş yaşamayacağını ifade ediyor. Peki, 14 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.