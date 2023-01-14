- 14 Oca 2023 - 09:57 G: 14 Oca 2023 - 09:59

Altın Fiyatlarında Kazan Kaynadıkça Kaynıyor! Alabilmek Mümkün Değil; Zirvede! 14 Ocak Altın Fiyatları…

Altın fiyatlarında kazan kaynadıkça kaynamaya başladı. Normal şartlarda yüzüne bakılmayan gram altın bile alınmaz konuma geldi! Zirveye gelen altın, 14 Ocak fiyatlarıyla herkesi şok etti. Yükselen ivmesini koruyarak; Cuma gününü kapatan altın, haftanın 6. gününde yine bir rekorla giriş yaptı! Piyasaların kapalı olmasından dolayı Cuma kapanış fiyatı ele alınan altın, son konumuyla herkesi şok edecek! İşte merak edilenler…

Ocak ayının ortalarına girdiğimiz şu günlerde altındaki yükselişi görmek mümkün! 2022 yılını rekorlarla kapatan altın, 2023 yılına ise rekorlarla bir başlangıç yaptı! Uzun bir süredir altındaki yükseliş, özellikle alıcısını harekete geçiriyor. Uzmanlar ise altının 2023 yılında sürekli olarak yükselişte olacağını ve düşüş yaşamayacağını ifade ediyor. Peki, 14 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu?

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14 Oca 2023 - 09:57 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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