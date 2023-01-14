Altın Fiyatlarında Kazan Kaynadıkça Kaynıyor! Alabilmek Mümkün Değil; Zirvede! 14 Ocak Altın Fiyatları…

Ocak ayının ortalarına girdiğimiz şu günlerde altındaki yükselişi görmek mümkün! 2022 yılını rekorlarla kapatan altın, 2023 yılına ise rekorlarla bir başlangıç yaptı! Uzun bir süredir altındaki yükseliş, özellikle alıcısını harekete geçiriyor. Uzmanlar ise altının 2023 yılında sürekli olarak yükselişte olacağını ve düşüş yaşamayacağını ifade ediyor. Peki, 14 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu?

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