Kısmetse Olur 19’luk Elif’i Twitter’ı Tek Gecede Yıktı Geçti! Geçmişi Kalem Kalem Ortaya Çıktı! Meğer…

RTÜK tarafından yayından kaldırılan evlilik programlarından yıllar önce Kısmetse Olur’da nasibini almıştı. Ekranlarda 2 yıl boyunca bulunduktan sonra tam tamına 5 sene sonra aynı formatla ve başka yarışmacılarla ekranlara dönen Kısmetse Olur yarışmasında; aşklar, kaoslar ve entrikalar bitmek nedir bilmiyordu. Yarışmaya yaklaşık 2 hafta önce katılan Elif’in güzelliği ise nefesleri kesiyordu. Elif hakkında ortaya atılan bir iddia ise herkesin büyük bir şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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