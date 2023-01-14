- 14 Oca 2023 - 10:24

Kısmetse Olur 19’luk Elif’i Twitter’ı Tek Gecede Yıktı Geçti! Geçmişi Kalem Kalem Ortaya Çıktı! Meğer…

Youtube ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından bir tanesi olan Kısmetse Olur’a kısa bir süre önce giriş yapan ve güzelliğiyle erkeklerin akılını başından alan 19 yaşındaki Elif, Twitter’ı tek gecede yıktı geçti! Geçmişi tek tek ortaya çıkan Elif, meğer yıllar önce…

RTÜK tarafından yayından kaldırılan evlilik programlarından yıllar önce Kısmetse Olur’da nasibini almıştı. Ekranlarda 2 yıl boyunca bulunduktan sonra tam tamına 5 sene sonra aynı formatla ve başka yarışmacılarla ekranlara dönen Kısmetse Olur yarışmasında; aşklar, kaoslar ve entrikalar bitmek nedir bilmiyordu. Yarışmaya yaklaşık 2 hafta önce katılan Elif’in güzelliği ise nefesleri kesiyordu. Elif hakkında ortaya atılan bir iddia ise herkesin büyük bir şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Oca 2023 - 10:24 Ankara- Yaşam

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Kısmetse Olur 19’luk Elif’i Twitter’ı Tek Gecede Yıktı Geçti! Geçmişi Kalem Kalem Ortaya Çıktı! Meğer… mask
Kısmetse Olur 19’luk Elif’i Twitter’ı Tek Gecede Yıktı Geçti! Geçmişi Kalem Kalem Ortaya Çıktı! Meğer…
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