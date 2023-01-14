Kısmetse Olur 19’luk Elif’i Twitter’ı Tek Gecede Yıktı Geçti! Geçmişi Kalem Kalem Ortaya Çıktı! Meğer…
Youtube ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından bir tanesi olan Kısmetse Olur’a kısa bir süre önce giriş yapan ve güzelliğiyle erkeklerin akılını başından alan 19 yaşındaki Elif, Twitter’ı tek gecede yıktı geçti! Geçmişi tek tek ortaya çıkan Elif, meğer yıllar önce…
RTÜK tarafından yayından kaldırılan evlilik programlarından yıllar önce Kısmetse Olur’da nasibini almıştı. Ekranlarda 2 yıl boyunca bulunduktan sonra tam tamına 5 sene sonra aynı formatla ve başka yarışmacılarla ekranlara dönen Kısmetse Olur yarışmasında; aşklar, kaoslar ve entrikalar bitmek nedir bilmiyordu. Yarışmaya yaklaşık 2 hafta önce katılan Elif’in güzelliği ise nefesleri kesiyordu. Elif hakkında ortaya atılan bir iddia ise herkesin büyük bir şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.