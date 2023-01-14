Kalçasından Eteğini Sıyırdı; Ateşli Dansıyla Nefes Kesti! Hadise Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Kıvırttıkça Kıvırttı…
Güzelliğiyle, duruşuyla ve muhteşem sesiyle başları döndüren Hadise, bu kez kalçasından eteği sıyırarak ateşli bir dans gösterini takipçilerine sundu! Mehmet Dinçerler’le boşandıktan sonra “Bekarlık sultanlıktır” modunu açan ve muhteşem danslarına yeniden dönen Hadise, resmen kıvırttıkça kıvırttı! İşte Hadise’nin o muhteşem dans gösterisi...
Yapmış olduğu şarkılar ve konserler, atmış olduğu milyonluk imzaların yanı sıra çalkantılı özel hayatıyla gündeme sık sık gelen Hadise, sevenlerini şaşırtıyordu. Oyuncu Kaan Yıldırım’la birlikteyken; adı Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la aşk dedikodularına karışan Hadise, bu iddiaları ışık hızında engellemişti. Böyle bir durumun olmadığını ifade eden Hadise, Mehmet Dinçerler’le evlenerek geçmişine bir çizik çektirmişti. Şimdilerde bekar ve güzel bir kadın olan Hadise’nin sosyal medya karelerini görünce nefesiniz kesilecek! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.