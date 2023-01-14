Kalçasından Eteğini Sıyırdı; Ateşli Dansıyla Nefes Kesti! Hadise Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Kıvırttıkça Kıvırttı…

Yapmış olduğu şarkılar ve konserler, atmış olduğu milyonluk imzaların yanı sıra çalkantılı özel hayatıyla gündeme sık sık gelen Hadise, sevenlerini şaşırtıyordu. Oyuncu Kaan Yıldırım’la birlikteyken; adı Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la aşk dedikodularına karışan Hadise, bu iddiaları ışık hızında engellemişti. Böyle bir durumun olmadığını ifade eden Hadise, Mehmet Dinçerler’le evlenerek geçmişine bir çizik çektirmişti. Şimdilerde bekar ve güzel bir kadın olan Hadise’nin sosyal medya karelerini görünce nefesiniz kesilecek! İşte merak edilen tüm detaylar…

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