- 14 Oca 2023 - 10:40

Kalçasından Eteğini Sıyırdı; Ateşli Dansıyla Nefes Kesti! Hadise Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Kıvırttıkça Kıvırttı…

Güzelliğiyle, duruşuyla ve muhteşem sesiyle başları döndüren Hadise, bu kez kalçasından eteği sıyırarak ateşli bir dans gösterini takipçilerine sundu! Mehmet Dinçerler’le boşandıktan sonra “Bekarlık sultanlıktır” modunu açan ve muhteşem danslarına yeniden dönen Hadise, resmen kıvırttıkça kıvırttı! İşte Hadise’nin o muhteşem dans gösterisi...

Yapmış olduğu şarkılar ve konserler, atmış olduğu milyonluk imzaların yanı sıra çalkantılı özel hayatıyla gündeme sık sık gelen Hadise, sevenlerini şaşırtıyordu. Oyuncu Kaan Yıldırım’la birlikteyken; adı Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la aşk dedikodularına karışan Hadise, bu iddiaları ışık hızında engellemişti. Böyle bir durumun olmadığını ifade eden Hadise, Mehmet Dinçerler’le evlenerek geçmişine bir çizik çektirmişti. Şimdilerde bekar ve güzel bir kadın olan Hadise’nin sosyal medya karelerini görünce nefesiniz kesilecek! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Oca 2023 - 10:40 Ankara- Yaşam

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