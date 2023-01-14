Yalı Çapkını Dizisindeki O Sahne İzlenecek Gibi Değil! Ferit’in Çirkinlerine Denecek Söz Kalmadı…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını, dün akşam ekranlara gelen bölümüyle seyircileri duygudan duyguya sürükledi. Yayınlanan sahnelerden bir tanesi ise izlenecek gibi değildi! Bu yüzden Ferit’in çirkinliklerini görenler ya kanal değiştirdi ya da televizyonlarını kapattı. Denecek sözün kalmadığı Ferit, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilenler…
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanarak ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle seyircileri adeta büyülüyor. Dizinin gerek hikayesi gerekse oyuncu kadrosu, izleyicisinden tam not alıyor. Bu güne kadar kırılmamış reyting rekoru bırakmayan, üst üste kendi rekorunu kıran Yalı Çapkını dizisinin yayınlanan son bölümünden ekranlara gelen bir kare herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.