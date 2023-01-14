- 14 Oca 2023 - 11:03 G: 14 Oca 2023 - 11:07

Yalı Çapkını Dizisindeki O Sahne İzlenecek Gibi Değil! Ferit’in Çirkinlerine Denecek Söz Kalmadı…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını, dün akşam ekranlara gelen bölümüyle seyircileri duygudan duyguya sürükledi. Yayınlanan sahnelerden bir tanesi ise izlenecek gibi değildi! Bu yüzden Ferit’in çirkinliklerini görenler ya kanal değiştirdi ya da televizyonlarını kapattı. Denecek sözün kalmadığı Ferit, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilenler…

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanarak ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle seyircileri adeta büyülüyor. Dizinin gerek hikayesi gerekse oyuncu kadrosu, izleyicisinden tam not alıyor. Bu güne kadar kırılmamış reyting rekoru bırakmayan, üst üste kendi rekorunu kıran Yalı Çapkını dizisinin yayınlanan son bölümünden ekranlara gelen bir kare herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Oca 2023 - 11:03 Ankara- Yaşam

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