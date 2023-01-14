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14 Oca 2023 - 11:03

Yalı Çapkını Dizisindeki O Sahne İzlenecek Gibi Değil! Ferit’in Çirkinlerine Denecek Söz Kalmadı…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını, dün akşam ekranlara gelen bölümüyle seyircileri duygudan duyguya sürükledi. Yayınlanan sahnelerden bir tanesi ise izlenecek gibi değildi! Bu yüzden Ferit’in çirkinliklerini görenler ya kanal değiştirdi ya da televizyonlarını kapattı. Denecek sözün kalmadığı Ferit, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilenler…