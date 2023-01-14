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14 Oca 2023 - 12:31

Sözleşmeli Er Maaşları Belli Oldu 2023! Sözleşmeli Er Maaşları 2023 En yüksek, En Düşük Sözleşmeli Er Maaşı Ne Kadar?

Yeni dönemde kariyerine asker olarak devam etmek isteyen binlerce kişi, sözleşmeli er maaşlarını araştırmaya başladı. Açıklanan memur maaşı zamlarından etkilenen sözleşmeli er maaşlarının ne kadar olduğu, taban ve tavan ücretleri merak konusu oldu. Sözleşmeli Er Maaşları Belli Oldu 2023! Sözleşmeli Er Maaşları 2023 En yüksek, en düşük sözleşmeli er maaşı ne kadar? İşte Detaylar...