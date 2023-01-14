Sözleşmeli Er Maaşları Belli Oldu 2023! Sözleşmeli Er Maaşları 2023 En yüksek, En Düşük Sözleşmeli Er Maaşı Ne Kadar?
Yeni dönemde kariyerine asker olarak devam etmek isteyen binlerce kişi, sözleşmeli er maaşlarını araştırmaya başladı. Açıklanan memur maaşı zamlarından etkilenen sözleşmeli er maaşlarının ne kadar olduğu, taban ve tavan ücretleri merak konusu oldu. Sözleşmeli Er Maaşları Belli Oldu 2023! Sözleşmeli Er Maaşları 2023 En yüksek, en düşük sözleşmeli er maaşı ne kadar? İşte Detaylar...
Açıklanan enflasyon verisi ile birlikte 6 aylık enflasyon tamamlanmış oldu. Normal şartlarda enflasyona bağlı olarak yüzde 16,48 oranında maaş zammı almaları gereken memurlara, bir de refah payı düzenlemesi müjdesi verildi. İlk etapta yüzde 25 olarak açıklanan güncel maaş zammı, sonrasında ise revize edilerek yüzde 30’a yükseltildi. Bu durumda sözleşmeli er maaşları da değişmiş oldu.
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14 Oca 2023 - 12:31 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.