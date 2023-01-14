Ankara’da Zamlı Dolmuş Ücretleri Belli Oldu! Ankara Dolmuş Fiyatları Kaç Lira 2023? İşte Sincan, Keçiören, Çankaya, Yenimahalle Dolmuş Ücretleri
İBB UKOME’den gelen yüzde 29,10’luk zam, oldukça tepki çekti. İstanbul’dan gelen ulaşım zammı açıklamasının ardından gözler diğer büyük şehirlere çevrildi. Bu noktada Ankara’da da ulaşım zammının onaylanmış olduğu duyuruldu. Ankara’da Zamlı Dolmuş Ücretleri Belli Oldu! Ankara Dolmuş Fiyatları Kaç Lira 2023? İşte Sincan, Keçiören, Çankaya, Yenimahalle Dolmuş Ücretleri! İşte Detaylar...
Yüksek enflasyon, kur farkı ve daha pek çok olumsuz faktör, gündelik hayat akışı içerisinde hizmete sunulan tüm başlıkların ve ürünlerin yüksek oranlarda zamlanmasına sebep oldu. Özellikle Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte artan akaryakıt fiyatları ile birlikte rekor seviyelere ulaşan ulaşım ücretleri, hali hazırda bütçeleri sıkıntıya düşmüş olan tüketicileri, daha da büyük bir yükün altına sürükledi.
Geçtiğimiz seneden bu yana durmadan artan akaryakıt fiyatları sebebi ile kendi araçlarını bir köşeye park ederek toplu taşıma araçlarına yönelme kararı alan tüketiciler, bu kez de ulaşım ücretlerine yansıtılan yüksek zamlar ile karşı karşıya kaldı. Senenin başı itibari ile birçok şehirden ulaşım zammı haberleri geliyor.
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14 Oca 2023 - 12:50 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.