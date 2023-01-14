Ankara’da Zamlı Dolmuş Ücretleri Belli Oldu! Ankara Dolmuş Fiyatları Kaç Lira 2023? İşte Sincan, Keçiören, Çankaya, Yenimahalle Dolmuş Ücretleri

Yüksek enflasyon, kur farkı ve daha pek çok olumsuz faktör, gündelik hayat akışı içerisinde hizmete sunulan tüm başlıkların ve ürünlerin yüksek oranlarda zamlanmasına sebep oldu. Özellikle Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte artan akaryakıt fiyatları ile birlikte rekor seviyelere ulaşan ulaşım ücretleri, hali hazırda bütçeleri sıkıntıya düşmüş olan tüketicileri, daha da büyük bir yükün altına sürükledi.

Geçtiğimiz seneden bu yana durmadan artan akaryakıt fiyatları sebebi ile kendi araçlarını bir köşeye park ederek toplu taşıma araçlarına yönelme kararı alan tüketiciler, bu kez de ulaşım ücretlerine yansıtılan yüksek zamlar ile karşı karşıya kaldı. Senenin başı itibari ile birçok şehirden ulaşım zammı haberleri geliyor.

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