- 14 Oca 2023 - 13:06 G: 14 Oca 2023 - 13:07

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2023’e Spor Arabalı Giriş Yapacak! İlk görüntüler ifşa Oldu! Acun Ilıcalı’nın Spor Arabası Ne Marka, Kaç Lira?

2023 sezonu ile şimdiden sosyal medya platformlarının en çok konuşulanları arasına girmeyi başaran Survivor'da bu sezon Fenomenler- Ünlüler- Gönüllüler olarak takımları adına yarışacak olan yarışmacılar, önceki sezonlardan farklı olarak yalnızca parkurlarda değil zeka oyunlarında da performans sergileyecek. Acun Ilıcalı'dan Survivor 2023’e Spor Arabalı Giriş Yapacak! İlk görüntüler ifşa Oldu! Acun Ilıcalı’nın Spor Arabası Ne Marka, Kaç Lira? İşte Detaylar...

Senelerdir Türk televizyonlarında yayınlanan ve yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izleyiciler tarafından yakından takip edilen Survivor yarışması, son olarak Haziran 2022 tarihinde yayınlanmış olmasına rağmen aylardır adından söz ettirmeye devam ediyor. Genel olarak ünlü ve gönüllü isimlerden oluşan, bazen ise yalnızca ünlü isimleri bir araya getiren fenomen yarışma programı, 2023 sezonu ile şimdiden sosyal medya platformlarının en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.

Uzun süredir yeni sezonuna hazırlanan Survivor yarışması, yeni bölümleri için geri sayıma başladı. Acun Medya ekibinin hazırlıkları ile ekranlara getirilecek olan sevilen yarışma programı, bu sene farklı bir konsept ile izleyicisinin karşısına çıkacak. Şimdiye kadar 2 ayrı takımın karşı karşıya geldiğine şahitlik eden izleyiciler, 2023 sezonunda 3 farklı takım görecek. Fenomenler- Ünlüler- Gönüllüler olarak takımları adına yarışacak olan yarışmacılar, önceki sezonlardan farklı olarak yalnızca parkurlarda değil zeka oyunlarında da performans sergileyecek.

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14 Oca 2023 - 13:06 - Dizi Fragmanları

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