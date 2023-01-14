Acun Ilıcalı'dan Survivor 2023’e Spor Arabalı Giriş Yapacak! İlk görüntüler ifşa Oldu! Acun Ilıcalı’nın Spor Arabası Ne Marka, Kaç Lira?
2023 sezonu ile şimdiden sosyal medya platformlarının en çok konuşulanları arasına girmeyi başaran Survivor'da bu sezon Fenomenler- Ünlüler- Gönüllüler olarak takımları adına yarışacak olan yarışmacılar, önceki sezonlardan farklı olarak yalnızca parkurlarda değil zeka oyunlarında da performans sergileyecek. Acun Ilıcalı'dan Survivor 2023’e Spor Arabalı Giriş Yapacak! İlk görüntüler ifşa Oldu! Acun Ilıcalı’nın Spor Arabası Ne Marka, Kaç Lira? İşte Detaylar...
Senelerdir Türk televizyonlarında yayınlanan ve yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izleyiciler tarafından yakından takip edilen Survivor yarışması, son olarak Haziran 2022 tarihinde yayınlanmış olmasına rağmen aylardır adından söz ettirmeye devam ediyor. Genel olarak ünlü ve gönüllü isimlerden oluşan, bazen ise yalnızca ünlü isimleri bir araya getiren fenomen yarışma programı, 2023 sezonu ile şimdiden sosyal medya platformlarının en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.
Uzun süredir yeni sezonuna hazırlanan Survivor yarışması, yeni bölümleri için geri sayıma başladı. Acun Medya ekibinin hazırlıkları ile ekranlara getirilecek olan sevilen yarışma programı, bu sene farklı bir konsept ile izleyicisinin karşısına çıkacak. Şimdiye kadar 2 ayrı takımın karşı karşıya geldiğine şahitlik eden izleyiciler, 2023 sezonunda 3 farklı takım görecek. Fenomenler- Ünlüler- Gönüllüler olarak takımları adına yarışacak olan yarışmacılar, önceki sezonlardan farklı olarak yalnızca parkurlarda değil zeka oyunlarında da performans sergileyecek.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
14 Oca 2023 - 13:06 - Dizi Fragmanları
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.