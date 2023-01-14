- 14 Oca 2023 - 13:15

Tarım Kredi Market Hafta Sonu Dev İndirimi Başlattı! Çay, Toz Şeker, Ayçiçek Yağı, Bulgur ve Mercimek Fiyatları Düştü! Tam Tamına 39 TL ve 49 TL...

Temel gıda ihtiyaçlarını ve diğer ihtiyaçlarını uygun fiyatlardan karşılamak isteyen tüketiciler için ocak ayı indirim çağrısında bulunan marketlerden birisi de Tarım Kredi oldu. Tarım Kredi Market Hafta Sonu Dev İndirimi Başlattı! Çay, Toz Şeker, Ayçiçek Yağı, Bulgur ve Mercimek Fiyatları Düştü! Tam Tamına 39 TL ve 49 TL... İşte Detaylar...

Yüksek enflasyon hizmet sektörünün her alanına derin bir darbe indirirken özellikle gıda enflasyonu vatandaşların temel ihtiyaçlarının önünde büyük bir engel oluşturdu. Uzunca bir süredir buzdolaplarını dilediğince dolduramayan vatandaşlar, kısıtlı bütçeleri ile yeterli ve en iyi şekilde beslenebilmek amacı ile zincir marketlerin indirim kampanyalarını yakın takip altına aldı.

Her dönemde olduğu gibi yeni dönemde de kendi işletim politikaları doğrultusunda indirim kampanyaları düzenleyen zincir marketler, bakanlıklardan gelen çağrılar üzerine ocak ayına etiket fiyatlarına ek indirimler yansıttı. Yanı sıra birçok ürünün fiyatını da sabitleyen marketler, tüketicilerden yoğun ilgi gördü. Temel gıda ihtiyaçlarını ve diğer ihtiyaçlarını uygun fiyatlardan karşılamak isteyen tüketiciler için ocak ayı indirim çağrısında bulunan marketlerden birisi de Tarım Kredi oldu.

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14 Oca 2023 - 13:15 - Aktüel Ürünler

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Migros Market Tüm Marketlere Resti Çekti! Ürünler Neredeyse Yarı Fiyatına; Sucuk 27 TL, Tuvalet Kağıdı 27 TL, Çay 25 TL… mask
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BİM Market Durdu Durdu Turnayı 12’den Vurdu! Yılın En Büyük İndirimi Az Önce Başladı! Zeytin, Peçete, Salça ve Giyim…
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Tarım Kredi Market 2023 Yılın En Büyük İndirimini Duyurdu! Meyve – Sebze, Ayçiçek Yağı, Peynir, Yumurta… Reyonlar Boşalmaya Başladı! mask
Tarım Kredi Market 2023 Yılın En Büyük İndirimini Duyurdu! Meyve – Sebze, Ayçiçek Yağı, Peynir, Yumurta… Reyonlar Boşalmaya Başladı!
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Tarım Kredi Market Hafta Sonu Dev İndirimi Başlattı! Çay, Toz Şeker, Ayçiçek Yağı, Bulgur ve Mercimek Fiyatları Düştü! Tam Tamına 39 TL ve 49 TL... mask
Tarım Kredi Market Hafta Sonu Dev İndirimi Başlattı! Çay, Toz Şeker, Ayçiçek Yağı, Bulgur ve Mercimek Fiyatları Düştü! Tam Tamına 39 TL ve 49 TL...
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