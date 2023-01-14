Tarım Kredi Market Hafta Sonu Dev İndirimi Başlattı! Çay, Toz Şeker, Ayçiçek Yağı, Bulgur ve Mercimek Fiyatları Düştü! Tam Tamına 39 TL ve 49 TL...

Yüksek enflasyon hizmet sektörünün her alanına derin bir darbe indirirken özellikle gıda enflasyonu vatandaşların temel ihtiyaçlarının önünde büyük bir engel oluşturdu. Uzunca bir süredir buzdolaplarını dilediğince dolduramayan vatandaşlar, kısıtlı bütçeleri ile yeterli ve en iyi şekilde beslenebilmek amacı ile zincir marketlerin indirim kampanyalarını yakın takip altına aldı.

Her dönemde olduğu gibi yeni dönemde de kendi işletim politikaları doğrultusunda indirim kampanyaları düzenleyen zincir marketler, bakanlıklardan gelen çağrılar üzerine ocak ayına etiket fiyatlarına ek indirimler yansıttı. Yanı sıra birçok ürünün fiyatını da sabitleyen marketler, tüketicilerden yoğun ilgi gördü. Temel gıda ihtiyaçlarını ve diğer ihtiyaçlarını uygun fiyatlardan karşılamak isteyen tüketiciler için ocak ayı indirim çağrısında bulunan marketlerden birisi de Tarım Kredi oldu.

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