Aras Bulut İynemli’nin Gece Kaçamağı Fena İfşa Oldu! Tam Tamına 3 kadınla yakalandı! Sevgilisi Bilge Önal’dan Yeni Ayrılmıştı…
Şu sıralar Atatürk’ün hayatını anlatacak olan bir film için hazırlıklara devam eden İynemli, özel hayatı ile de gündemde kalarak son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmayı başardı. Aras Bulut İynemli’nin Gece Kaçamağı Fena İfşa Oldu! Tam Tamına 3 kadınla yakalandı! Sevgilisi Bilge Önal’dan Yeni Ayrılmıştı… İşte Detaylar...
Rol aldığı dizilerde sergilediği performanslar ile hafızalara kazınan başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, özellikle son dizisi Çukur ile fark yarattı. Uzun süre boyunca Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde başarılı bir oyunculuk performansı sergileyen İynenmli, birçok izleyicinin gönlüne de taht kurdu.
Özel hayatını senelerdir kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden ve kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile 7 yıl birliktelik yaşayan Aras Bulut İynemli, her an evlilik kararını açıklaması beklenirken hayranlarını ve yakın çevresini şaşkına çeviren bir hamlede bulundu. Önal ile 7 yıllık birlikteliklerini sonlandıran Aras Bulut İynemli, kendisini hızla gece hayatına attı. Uzun bir süredir yalnızca sevgilisi Bige Önal ile görüntülenen İynemli’nin ayrılığın hemen ardından kendisini gece hayatına atması, herkesi şaşkına çevirdi.
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14 Oca 2023 - 13:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.