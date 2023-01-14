Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek Yeni Sevgilisiyle Yakalandı! Metin Hara’dan Sessizce Ayrılmıştı? Sevgilisi Kim?
Yakın çevreleri tarafından evlenecekleri konuşulan ünlü çift, geçtiğimiz yılın ağustos ayında yollarını ayırdı. Bu durum hem Hara’nın hem de Altınbilek’in hayranlarını oldukça üzdü. Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek Yeni Sevgilisiyle El Ele Yakalandı! Metin Hara’dan Sessizce Ayrılmıştı? Sevgilisi Kim? İşte Detaylar...
Rol aldığı dizilerde sergilediği performanslar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 31 yaşındaki başarılı Oyuncu Hilal Altınbilek, güzelliği ile de baş döndürmeye devam ediyor. Özgüvenli tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Altınbilek, özel hayatı ile de gündemden düşmemeye devam ediyor.
2021 yılının temmuz ayında 39 yaşındaki Yazar Metin Hara ile birlikte görüntülenen ve hayranları tarafından medyaya servis edilen görüntülerin ardından Hara ile bir ilişkiye başladıklarını ifade eden Altınbilek, 1 yıllık ilişkiyi sessiz sedasız bitirerek herkesi şaşkına çevirdi. Yakın çevreleri tarafından evlenecekleri konuşulan ünlü çift, geçtiğimiz yılın ağustos ayında yollarını ayırdı. Bu durum hem Hara’nın hem de Altınbilek’in hayranlarını oldukça üzdü.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
14 Oca 2023 - 13:39 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.