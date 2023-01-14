Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek Yeni Sevgilisiyle Yakalandı! Metin Hara’dan Sessizce Ayrılmıştı? Sevgilisi Kim?

Rol aldığı dizilerde sergilediği performanslar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 31 yaşındaki başarılı Oyuncu Hilal Altınbilek, güzelliği ile de baş döndürmeye devam ediyor. Özgüvenli tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Altınbilek, özel hayatı ile de gündemden düşmemeye devam ediyor.

2021 yılının temmuz ayında 39 yaşındaki Yazar Metin Hara ile birlikte görüntülenen ve hayranları tarafından medyaya servis edilen görüntülerin ardından Hara ile bir ilişkiye başladıklarını ifade eden Altınbilek, 1 yıllık ilişkiyi sessiz sedasız bitirerek herkesi şaşkına çevirdi. Yakın çevreleri tarafından evlenecekleri konuşulan ünlü çift, geçtiğimiz yılın ağustos ayında yollarını ayırdı. Bu durum hem Hara’nın hem de Altınbilek’in hayranlarını oldukça üzdü.

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