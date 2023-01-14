120 Bin Mahkumu İlgilendiriyor! Mahkumlara Af Çıkacak mı ve Ne Zaman Çıkacak? 2023 İnfaz İyileştirmesi Nedir?
Birçok alanda birtakım düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak olan 7’inci Yargı Paketi’nde özellikle af düzenlemesinin masaya yatırılması dikkat çekti. 120 Bin Mahkumu İlgilendiriyor! Mahkumlara Af Çıkacak mı ve Ne Zaman Çıkacak? 2023 İnfaz İyileştirmesi Nedir? İşte Detaylar...
2023 yılının ilk kabine toplantısı geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Toplantıda görüşülen birçok konu başlığı dikkat çekerken kapsamının genişletileceği söylenen 7’nci Yargı Paketi yakın takip altına alındı. Birçok alanda birtakım düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak olan 7’inci Yargı Paketi’nde özellikle af düzenlemesinin masaya yatırılması dikkat çekti.
Hem ülkemizde hem de dünya ülkelerinde hayatın durma noktasına gelmesine sebep olan koronavirüs salgını, ülke içlerinde de çeşitli kararların alınmasına yol açmıştı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, açık cezaevlerinde bulunan 120 bin mahkumun ikinci bir karara kadar izne çıkmalarına izin vermişti. Bu karar hem mahkumları hem de yakınlarını sevince boğarken son günlerde düzenlemeye ilişkin birtakım değerlendirmeler yapılmaya başlandı.
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14 Oca 2023 - 13:53 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.