- 21 Oca 2023 - 21:27

Mahkumlara Af Çıkacak Mı ve Ne Zaman Çıkacak? 2023 İnfaz İyileştirmesi Nedir? 120 Bin Mahkumu İlgilendiriyor!

Birçok alanda birtakım düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak olan 7’inci Yargı Paketi’nde özellikle af düzenlemesinin masaya yatırılması dikkat çekti. 120 Bin Mahkumu İlgilendiriyor! Mahkumlara Af Çıkacak mı ve Ne Zaman Çıkacak? 2023 İnfaz İyileştirmesi Nedir? İşte Detaylar...

2023 yılının ilk kabine toplantısı geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Toplantıda görüşülen birçok konu başlığı dikkat çekerken kapsamının genişletileceği söylenen 7’nci Yargı Paketi yakın takip altına alındı. Birçok alanda birtakım düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak olan 7’inci Yargı Paketi’nde özellikle af düzenlemesinin masaya yatırılması dikkat çekti.

Hem ülkemizde hem de dünya ülkelerinde hayatın durma noktasına gelmesine sebep olan koronavirüs salgını, ülke içlerinde de çeşitli kararların alınmasına yol açmıştı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, açık cezaevlerinde bulunan 120 bin mahkumun ikinci bir karara kadar izne çıkmalarına izin vermişti. Bu karar hem mahkumları hem de yakınlarını sevince boğarken son günlerde düzenlemeye ilişkin birtakım değerlendirmeler yapılmaya başlandı.

Mahkumlara Af Çıkacak Mı ve Ne Zaman Çıkacak?

AF Yasası, genel bir affı ifade etmez. Pandemi nedeniyle açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderildi ve izin süresi 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Eğer infaz iyileştirmesi hayata geçerse, izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak erkenden tahliye edilecekler ve böylece izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmi bir aftan yararlanmış olacaklar.

120 bin mahkumu tekrar cezaevine almak, onların yeniden işlerini ve düzenlerini kurmalarına rağmen, önemli bir sorun oluşturabilir. Açık cezaevinden izne giden mahkumların büyük bir bölümü kendi isteği dışında izne gönderilmiş olduğu için, yeniden cezaevine dönmek istemeyebilirler. Ayrıca, açık cezaevine yeniden dönmeleri, kurdukları düzeni bozabilir ve izne gitmeyi kendileri talep etmedikleri için, yeniden cezaevine dönmek istemeyen mahkumların "firar" etme olasılığına neden olabilir.

2023 İnfaz İyileştirmesi Nedir?

İnfaz iyileştirmesi olarak adlandırılan bir yasal düzenleme, izin süresinin dolmasının ardından 120 bin mahkumun yarısından fazlasının cezaevine dönmeyeceği düşünüldüğü için sesli olarak dillendirilmeye başlandı. Bu değişiklik, açık cezaevlerinden izne gönderilen mahkumların, izne gönderildiği süre içerisinde yeniden suç işlememiş olması şartıyla affedilmelerini sağlayabilir.

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21 Oca 2023 - 21:27 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Merve - Uyuşturucu satıcıları covid izninde ve gene aynı şekilde uyusturucu satıyorlar benim oğlumu öldürdüler ve öğrendim ki covid izninde olan bu kişi elini kolunu sallaya sallaya geziyo bunlara af verilmesin indirim verilmesin denetim serbestlik uzatilmasin biz bunlari istemiyoruz kolay yoldan para kazanıyorlar ve bunlar izindeler bunlar askerde değiller bunlar çoluk çocuğumuzu öldürdüler benim oğlum öldü bunları tekrar içeri alın sayın cumhurbaşkanım

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Ocak 17:13

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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