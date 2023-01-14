- 14 Oca 2023 - 14:09

İş Bankası 2023 Emekli Promosyon Miktarını Güncelledi! Tam Tamına 7.500 TL Veriyor! Ayrıca Emekli Maaşını Taşıyana Aidatsız…

Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladıkları maaş ödemeleri protokolü kapsamında kendi bünyelerinde promosyon kampanyaları düzenleyen bankalar, 2022 yılı boyunca emekli vatandaşların bütçelerine destek oldu. İş Bankası 2023 Emekli Promosyon Miktarını Güncelledi! Tam Tamına 7.500 TL Veriyor! Ayrıca Emekli Maaşını Taşıyana Aidatsız…İşte Detaylar...

Son dönemlerde oluşan zorlu ekonomik koşullar her kesimden vatandaşı derinden etkiledi. Özellikle tek maaşlı emekliler için oldukça güç olan bu süreç, emekli vatandaşların ek gelir elde etme çabalarını ortaya çıkardı. Bu durum karşısında başvurulan ilk başlıklardan birisi, bankaların emekli promosyonu hizmetleri oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladıkları maaş ödemeleri protokolü kapsamında kendi bünyelerinde promosyon kampanyaları düzenleyen bankalar, 2022 yılı boyunca emekli vatandaşların bütçelerine destek oldu.

2023 yılına girilmesi ile birlikte açıklanan emekli maaşı zammının ardından bankalar tekrar harekete geçti. Emekli promosyonu kampanyalarını düzenleyen bankalar emekli müşteri sayılarını artırmak konusunda adeta bir yarış içerisine girdiler. Bu yarışta “ben de varım” diyen bankalardan birisi de Türkiye İş Bankası oldu. Henüz promosyon ödemesi almamış olan emekli vatandaşlara seslenen Türkiye İş Bankası, ocak ayı ek ödeme kampanyasının detaylarını paylaştı.

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14 Oca 2023 - 14:09 - Gündem

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