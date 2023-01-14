- 14 Oca 2023 - 14:22 G: 14 Oca 2023 - 14:23

Halk Bankası Araç alacaklara Müjdeyi Verdi! Düşük faizle 48 ay 2 Ay Ertelemeli taşıt kredisi verecek!

2022 yılı boyunca 400 bin TL’nin altında araç bulamayan vatandaşlar kasım ayının sonunda açıklanmış olan ÖTV matrah düzenlemesi neticesinde umutlanırken indirim yansıyan araçların bayilerde bulunmaması, büyük hayal kırıklığı yarattı. Tam da bu noktada devreye giren kamu bankası Halkbank, ocak ayına özel yeni bir taşıt kredisi kampanyası düzenlediğini duyurdu. Halk Bankası Araç alacaklara Müjdeyi Verdi! Düşük faizle 48 ay 2 Ay Ertelemeli taşıt kredisi verecek! İşte Detaylar...

Her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de etkili olan yüksek enflasyon ve kur farklı, yedek parça maliyetinin artmasına sebep oldu. Yedek parça maliyetinin artmasından ötürü sıfır kilometre araç modellerine yüksek oranlarda zamlar yapılırken bu durum ikinci el araç piyasasına da direkt olarak yansıdı. 2022 yılı boyunca 400 bin TL’nin altında araç bulamayan vatandaşlar kasım ayının sonunda açıklanmış olan ÖTV matrah düzenlemesi neticesinde umutlanırken indirim yansıyan araçların bayilerde bulunmaması, büyük hayal kırıklığı yarattı.

Ekonomik gelişmelerin yanı sıra devam eden çip krizinden de etkilenen otomotiv sektörü, son dönemlerin en durgun zamanlarını yaşamaya devam ederken bir şekilde araç sahibi olmak isteyen tüketiciler, kendilerine uygun seçenekleri araştırmaya başladı. 2023 yılına girilmesi ile birlikte taşıt kredileri sıklık ile sorgulanmaya başlanırken yüksek faizler tüketicileri bir kere daha hayal kırıklığına uğrattı. Tam da bu noktada devreye giren kamu bankası Halkbank, ocak ayına özel yeni bir taşıt kredisi kampanyası düzenlediğini duyurdu.

Kamu bankacılığı sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Halkbank, yeni dönemde araç sahibi olmanın hayalini kuran ancak hayallerini gerçekleştirmek için bütçe desteğine ihtiyaç duyan tüketiciler için yeni taşıt kredisini duyurdu. Taşıt kredisi kampanyası kapsamında satın alınmak istenen aracın kasko değerine bağlı olarak nakit desteği saplayacağını ifade eden kamu bankası, kullandırabileceği azami vade sayısını 48 ay olarak açıkladı.

Sıfır kilometre araç sahibi olma hayalini Halkbank’ın taşıt kredisi ürünü aracılığı ile gerçekleştirmek isteyen tüketiciler için örnek hesaplama tablosu şu şekilde oluşturdu:

·        Kredi tutarı: 100 bin TL

·        Vade sayısı: 48 ay

·        Faiz oranı: Yüzde 1,63

·        Kredi tahsis ücreti: 550 TL

·        Aylık taksit tutarı: 3.285,11 TL

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14 Oca 2023 - 14:22 - Gündem

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Halk Bankası Araç alacaklara Müjdeyi Verdi! Düşük faizle 48 ay 2 Ay Ertelemeli taşıt kredisi verecek! mask
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