- 14 Oca 2023 - 16:10 G: 14 Oca 2023 - 16:12

Camdaki Kızın Çekildiği Yalı Nerede? Camdaki Kız Nerede Çekiliyor? Camdaki Kız Koroğlu Evi Nerede?

3 sezondur Kanal D’nin en sevilen dizileri arasında yer almaya devam ediyor. İlk olarak tanıtım filmi ile dikkat çeken sonrasında ise konusu ve oyuncularının yanı sıra çekim yerleri ile yakın takip altına alınan sevilen dizi, izleyicileri tarafından sık sık araştırılıyor. Peki Camdaki Kız Nerede Çekiliyor? Camdaki Kızın Çekildiği Yalı Nerede? Camdaki Kız Koroğlu Evi Nerede? İşte Detaylar...

Son dönemlerin en popüler dizilerinden olan Camdaki Kız, son bölümü ile yine nefes kesti. Dizinin başından itibaren Nalan’a çektirdikleri ile büyük bir kesimin nefretini kazanan sonrasında ise yaşadıklarının gün yüzüne çıkması ile herkesi duygulandıran Feride’nin ölümü, izleyicileri de oldukça üzdü. Burcu Biricik’in üstün oyunculuk performansı herkesi kendisine hayran bırakırken dizinin çekim yerleri de merak konusu oldu.

Ünlü Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilen Camdaki Kız dizisi, 3 sezondur Kanal D’nin en sevilen dizileri arasında yer almaya devam ediyor. İlk olarak tanıtım filmi ile dikkat çeken sonrasında ise konusu ve oyuncularının yanı sıra çekim yerleri ile yakın takip altına alınan sevilen dizi, izleyicileri tarafından sık sık araştırılıyor.

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14 Oca 2023 - 16:10 - Magazin

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