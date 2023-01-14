EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tarih verdi! İşte EYT ve staj mağduriyeti hakkında önemli açıklama…
Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik haklarının tanımlanacağı belirtilirken yasanın ne zaman yürürlüğe gireceği, ilk maaşların ne zaman yatacağı merak konusu oldu. EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tarih verdi! İşte EYT ve staj mağduriyeti hakkında önemli açıklama…İşte Detaylar...
Senelerdir emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren EYT düzenleme çalışmaları, aralık ayının sonu itibari ile tamamlandı. Sene sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenmiş olan EYT yasa tasarısı, ocak ayına girilmesi ile birlikte sık sık sorgulanmaya başlandı. Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik haklarının tanımlanacağı belirtilirken yasanın ne zaman yürürlüğe gireceği, ilk maaşların ne zaman yatacağı merak konusu oldu.
EYT yasa düzenlemesi ile ilgili sorgulamalar devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bu sorunu kökten çözün” diyerek kendilerine talimat verdiğini belirten Bakan Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu’na EYT ile ilgili gönderilmiş olan tüm dosyaların en geç 1 ay içerisinde sonuca bağlanacağını ifade etti.
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14 Oca 2023 - 16:11 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.