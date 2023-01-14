45’lik Shakira Eski Sevgilisi Pique’ye Şarkılı Göndermesi Hit Oldu! Youtube’da 65 Milyon İzlendi…
Shakira’dan ayrıldıktan sonra resmen özgürlüğüne kavuşmuş gibi davran ve nerede ise her gün bir kadın ile görüntülenen 35 yaşındaki Pique, Shakira’nın hayranları tarafından resmen linç edildi. 45’lik Shakira Eski Sevgilisi Pique’ye Şarkılı Göndermesi Hit Oldu! Youtube’da 65 Milyon İzlendi… İşte Detaylar...
Latin Amerika’nın en ünlü isimlerinden olan ve bugüne kadar hem seslendirdiği şarkılar hem de sahne performansları ile kendisine hayran bırakan Shakira, son dönemlerde özel hayatı ile gündemde düşmemeye başladı. Kendisinden 10 yaş küçük olan ünlü Futbolcu Pique ile 2011 yılında hayatını birleştiren ve evliliğinden iki çocuk dünyaya getiren melez şarkıcı, geçtiğimiz sene ani bir karar ile 11 yıllık eşi ile yollarını ayırdı.
Güzelliği ile resmen baş döndüren ve farklı ses tonu ile sektörün en dikkat çeken isimlerinden birisi olmaya devam eden 45 yaşındaki ünlü Şarkıcı Shakira, Pique ile ayrılığının hemen ardından skandal haberler ile karşı karşıya kaldı. Shakira’dan ayrıldıktan sonra resmen özgürlüğüne kavuşmuş gibi davran ve nerede ise her gün bir kadın ile görüntülenen 35 yaşındaki Pique, Shakira’nın hayranları tarafından resmen linç edildi.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
14 Oca 2023 - 16:11 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.