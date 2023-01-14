Aleyna Tilki Sütyensiz Pozlarıyla Alev Alev Yaktı! Göğüs Dekoltesiyle Sosyal Medyayı Salladı! Ses Tellerinden Tedavi Görüyordu...
Geçirmiş olduğu operasyon sebebi ile şu sıralar evinde dinlenen genç şarkıcı Aleyna Tilki, boş vakitlerini sosyal medyada geçirmeye başladı. Hem Twitter hem de Instagram hesabını oldukça aktif kullanan yetenekli şarkıcı, paylaşımları ile sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine sebep oldu. Aleyna Tilki Sütyensiz Pozlarıyla Alev Alev Yaktı! Göğüs Dekoltesiyle Sosyal Medyayı Salladı! Ses Tellerinden Tedavi Görüyordu... İşte Detaylar...
Küçük yaşlardan bu yana sahnelerde olan hatta öyle ki ilk şarkılarını seslendirirken halen reşit olmayan ünlü Şarkıcı Aleyna Tilki, son dönemlerde adından sıklık ile söz ettirmeye devam ediyor. Genç yaşı sebebi ile birçok meslektaşı tarafından ciddiye alınmadığını ima eden paylaşımları ile dikkat çeken Tilki, aynı zamanda aşk hayatı ile de kendisinden söz ettiriyor.
Daha önce rap şarkıcısı Uzi ile anılan ve birçok mekanda da onun ile görüntülenen Tilki, sosyal medya hesaplarından da Uzi ile fotoğraflar paylaşarak kafaları karıştırmıştı. Ancak ikilinin bir birliktelik yaşayıp yaşamadığı bir türlü sonuca kavuşamamıştı.
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14 Oca 2023 - 17:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.