- 14 Oca 2023 - 17:02

Aleyna Tilki Sütyensiz Pozlarıyla Alev Alev Yaktı! Göğüs Dekoltesiyle Sosyal Medyayı Salladı! Ses Tellerinden Tedavi Görüyordu...

Geçirmiş olduğu operasyon sebebi ile şu sıralar evinde dinlenen genç şarkıcı Aleyna Tilki, boş vakitlerini sosyal medyada geçirmeye başladı. Hem Twitter hem de Instagram hesabını oldukça aktif kullanan yetenekli şarkıcı, paylaşımları ile sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine sebep oldu. Aleyna Tilki Sütyensiz Pozlarıyla Alev Alev Yaktı! Göğüs Dekoltesiyle Sosyal Medyayı Salladı! Ses Tellerinden Tedavi Görüyordu... İşte Detaylar...

Küçük yaşlardan bu yana sahnelerde olan hatta öyle ki ilk şarkılarını seslendirirken halen reşit olmayan ünlü Şarkıcı Aleyna Tilki, son dönemlerde adından sıklık ile söz ettirmeye devam ediyor. Genç yaşı sebebi ile birçok meslektaşı tarafından ciddiye alınmadığını ima eden paylaşımları ile dikkat çeken Tilki, aynı zamanda aşk hayatı ile de kendisinden söz ettiriyor.

Daha önce rap şarkıcısı Uzi ile anılan ve birçok mekanda da onun ile görüntülenen Tilki, sosyal medya hesaplarından da Uzi ile fotoğraflar paylaşarak kafaları karıştırmıştı. Ancak ikilinin bir birliktelik yaşayıp yaşamadığı bir türlü sonuca kavuşamamıştı.

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14 Oca 2023 - 17:02 - Magazin

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