Ankara Ekspresi tren nereden kalkıyor? Ankara Ekspresi Kaç TL? Ankara İstanbul Ekspresi nerelerden geçiyor? İşte O detaylar…

Ankara Ekspresi, Ankara-Halkalı arasında çalışan, gece seyahat etmeyi tercih eden ve İstanbul ve Ankara'ya sabah saatlerinde varan yolculara hizmet vermeye odaklı bir tren seferidir. Tren sadece yataklı, kuşetli ve yemekli vagonlardan oluşuyor. 4 kişilik masalara sahip yemekli vagonlarda kahvaltıdan çorbaya, sıcak yemeklerden soğuk sandviçlere ve sıcak/soğuk içeceklere kadar geniş bir yelpazede yemek seçenekleri sunulmaktadır.

Ankara Ekspresi, Ankara ile Halkalı arasında 608.928 km'lik bir mesafeyi kateden ve 8 saat 47 dakika süren bir tren seferidir. Tren 80 yolcu kapasiteli 4 yataklı vagon, 280 yolcu kapasiteli 4 kuşetli vagon ve 1 yemekli vagondan oluşmaktadır. Daha önce Ankara- Haydarpaşa arasında hizmet veren tren seferleri, Ankara-İstanbul hızlı tren hattının çalışmaları nedeniyle 24 Temmuz 2014 tarihinde hizmeti durdurulmuştur.

Ray çalışmalarının tamamlanmasının ardından 5 Temmuz 2019 tarihinde Ankara - Halkalı güzergahın da yeniden hizmet sunmaya başlamıştır.

Ankara-İstanbul arasında her gün seferleri olan ana hat trenini olan Ankara Ekspresi tren nereden kalkıyor? Ankara Ekspresi Kaç TL? Ankara Ekspresi nerelerden geçiyor? İşte O detaylar…