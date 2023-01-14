Ankara Ekspresi tren nereden kalkıyor? Ankara Ekspresi Kaç TL? Ankara İstanbul Ekspresi nerelerden geçiyor? İşte O detaylar…
Ankara-İstanbul arasında her gün seferleri olan ana hat trenini olan Ankara Ekspresi tren nereden kalkıyor? Ankara Ekspresi Kaç TL? Ankara Ekspresi nerelerden geçiyor? İşte O detaylar…
Ankara Ekspresi, Ankara-Halkalı arasında çalışan, gece seyahat etmeyi tercih eden ve İstanbul ve Ankara'ya sabah saatlerinde varan yolculara hizmet vermeye odaklı bir tren seferidir. Tren sadece yataklı, kuşetli ve yemekli vagonlardan oluşuyor. 4 kişilik masalara sahip yemekli vagonlarda kahvaltıdan çorbaya, sıcak yemeklerden soğuk sandviçlere ve sıcak/soğuk içeceklere kadar geniş bir yelpazede yemek seçenekleri sunulmaktadır.
Ankara Ekspresi, Ankara ile Halkalı arasında 608.928 km'lik bir mesafeyi kateden ve 8 saat 47 dakika süren bir tren seferidir. Tren 80 yolcu kapasiteli 4 yataklı vagon, 280 yolcu kapasiteli 4 kuşetli vagon ve 1 yemekli vagondan oluşmaktadır. Daha önce Ankara- Haydarpaşa arasında hizmet veren tren seferleri, Ankara-İstanbul hızlı tren hattının çalışmaları nedeniyle 24 Temmuz 2014 tarihinde hizmeti durdurulmuştur.
Ray çalışmalarının tamamlanmasının ardından 5 Temmuz 2019 tarihinde Ankara - Halkalı güzergahın da yeniden hizmet sunmaya başlamıştır.
Ankara-İstanbul arasında her gün seferleri olan ana hat trenini olan Ankara Ekspresi tren nereden kalkıyor? Ankara Ekspresi Kaç TL? Ankara Ekspresi nerelerden geçiyor? İşte O detaylar…
14 Oca 2023 - 16:49 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.