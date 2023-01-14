Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Düğmelerini Açtıkça Açtı! Minicik Elbisesinden Verdiği Dekolteleri Umursamadı, Nefesleri Kesti…

Emanet dizisinden sonra Show TV’nin iddialı yapımlarından bir tanesi olan Kızılcık Şerbeti’ne başlayan güzeller güzeli oyuncu, şimdiden muhteşem bir çıkış yakalamayı başardı. Emanet dizisinde adını parlatan Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde ise adını “En iyi oyuncular” kategorisine altın harflerle yazıyordu. Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Doğa karakteriyle çok beğenilen Sıla Türkoğlu’nun sosyal medya kareleri nefeslerin kökten kesilmesine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!