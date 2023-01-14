- 14 Oca 2023 - 20:58

Kısmetse Olur Yarışmasının En Büyük Aşk Bombası Patladı! Aybüke – Tolga, Cansel – Oğulcan Bile Fıs…

Youtube ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden beri fırtınalar estiren ve her bölümünde ayrı bir heyecan yaşatan Kısmetse Olur yarışmasında yılın en büyük aşk bombası patladı! Aybüke – Tolga ve Cansel – Oğulcan gibi çok konuşulan çiftlerin bile bu isimlerin yanında fıs kalacağına dair yorumlar yapıldı. Gündeme bomba gibi düşen bu aşk bombasından sonra seyirciler ikiye ayrıldı. Peki, hangi isim aşk yaşıyor?

RTÜK tarafından yayından kaldırılan Kısmetse Olur yarışması, tam tamına 5 yıl sonra, 12 Aralık itibariyle ekranlarda yerini almıştı. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Kısmetse Olur yarışmasında aşklar, kaoslar ve entrikalar artık durmak nedir bilmiyordu. Yarışmanın yeni çiftleri gözleri doldururken; bir anda oluşan aşklar ise seyircinin hoşuna gitmiyordu. 9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasında patlayan aşk bombası ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Oca 2023 - 20:58 Ankara- Yaşam

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