Kısmetse Olur Yarışmasının En Büyük Aşk Bombası Patladı! Aybüke – Tolga, Cansel – Oğulcan Bile Fıs…
Youtube ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden beri fırtınalar estiren ve her bölümünde ayrı bir heyecan yaşatan Kısmetse Olur yarışmasında yılın en büyük aşk bombası patladı! Aybüke – Tolga ve Cansel – Oğulcan gibi çok konuşulan çiftlerin bile bu isimlerin yanında fıs kalacağına dair yorumlar yapıldı. Gündeme bomba gibi düşen bu aşk bombasından sonra seyirciler ikiye ayrıldı. Peki, hangi isim aşk yaşıyor?
RTÜK tarafından yayından kaldırılan Kısmetse Olur yarışması, tam tamına 5 yıl sonra, 12 Aralık itibariyle ekranlarda yerini almıştı. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Kısmetse Olur yarışmasında aşklar, kaoslar ve entrikalar artık durmak nedir bilmiyordu. Yarışmanın yeni çiftleri gözleri doldururken; bir anda oluşan aşklar ise seyircinin hoşuna gitmiyordu. 9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasında patlayan aşk bombası ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.