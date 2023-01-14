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14 Oca 2023 - 20:58

Kısmetse Olur Yarışmasının En Büyük Aşk Bombası Patladı! Aybüke – Tolga, Cansel – Oğulcan Bile Fıs…

Youtube ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden beri fırtınalar estiren ve her bölümünde ayrı bir heyecan yaşatan Kısmetse Olur yarışmasında yılın en büyük aşk bombası patladı! Aybüke – Tolga ve Cansel – Oğulcan gibi çok konuşulan çiftlerin bile bu isimlerin yanında fıs kalacağına dair yorumlar yapıldı. Gündeme bomba gibi düşen bu aşk bombasından sonra seyirciler ikiye ayrıldı. Peki, hangi isim aşk yaşıyor?