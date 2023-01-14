- 14 Oca 2023 - 21:26 G: 14 Oca 2023 - 21:35

Esra Erol’da Bir Yuva Daha Paramparça Oldu! Yasak Aşk Var, Kadın Ticareti Var, “Ahlak Yok!”

ATV ekranlarının en çok izlenen ve en çok takip edilen programlarından biri olan Esra Erol’da bir yuva daha dağılıp gitti! Yasak aşkın, kadın ticaretinin boy gösterdiği olayda ise Esra Erol bile “Ahlak yok” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce programa katılan Abdullah Bey, eşinin evi terk ettiğini ve geri dönmediğini ifade ederek hem Esra Erol’dan hem de ekibinden yardım istedi. Esra Erol ise Abdullah Bey’in eşi Döndü Hanım’ı bulup stüdyoya getirdi. Olaylar tam da burada koptu çünkü Abdullah Bey’in, “Ne olur geri dön! Herkes hata yapar, sen geri dön” dediği Döndü Hanım’ın “Ayşe Yengesi” sevgilisi “Şükrü” çıktı! Peki, neler oluyor?

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14 Oca 2023 - 21:26 Ankara- Yaşam

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