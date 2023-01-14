Esra Erol’da Bir Yuva Daha Paramparça Oldu! Yasak Aşk Var, Kadın Ticareti Var, “Ahlak Yok!”

Kısa bir süre önce programa katılan Abdullah Bey, eşinin evi terk ettiğini ve geri dönmediğini ifade ederek hem Esra Erol’dan hem de ekibinden yardım istedi. Esra Erol ise Abdullah Bey’in eşi Döndü Hanım’ı bulup stüdyoya getirdi. Olaylar tam da burada koptu çünkü Abdullah Bey’in, “Ne olur geri dön! Herkes hata yapar, sen geri dön” dediği Döndü Hanım’ın “Ayşe Yengesi” sevgilisi “Şükrü” çıktı! Peki, neler oluyor?

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