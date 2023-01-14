Bakan Bilgin’den Yıllardır Beklenen EYT Açıklaması Sonunda Geldi! İlk Maaşların Tarihi Verildi; Staj Mağdurları…
Bakan Bilgin’den yıllardır düğüm olmuş EYT hakkında çok önemli açıklamalar geldi! EYT’li olup emekliliği hak kazanmış milyonlarca kişinin ilk maaşının yatacağı tarih duyuruldu ve herkes derin bir nefes aldı. Tüm bunların yanı sıra stajdan emekli olmayı kaçıran kişiler içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama geldi. İşte merak edilenler…
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren EYT yasası için gözler önce 2022 yılının Aralık ayına çevrilmişti fakat beklenen olmamış ve yeni yıla yasa sarkıtılmıştı. Ocak ayının ilk günlerinde açıklanan yeni EYT yasası, derin bir nefes aldırmış ve milyonlarca kişi emekli sayılmıştı. Peki, EYT’den emekli olan kişiler ne zaman maaş alabilecekler?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.