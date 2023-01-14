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14 Oca 2023 - 21:54

Bakan Bilgin’den Yıllardır Beklenen EYT Açıklaması Sonunda Geldi! İlk Maaşların Tarihi Verildi; Staj Mağdurları…

Bakan Bilgin’den yıllardır düğüm olmuş EYT hakkında çok önemli açıklamalar geldi! EYT’li olup emekliliği hak kazanmış milyonlarca kişinin ilk maaşının yatacağı tarih duyuruldu ve herkes derin bir nefes aldı. Tüm bunların yanı sıra stajdan emekli olmayı kaçıran kişiler içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama geldi. İşte merak edilenler…