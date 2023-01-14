ATV Ekranlarında Yalı Çapkını Sürprizi! Kimse Beklemiyordu ama Ferit Kameralara El Salladı! Bir Anda…
ATV ekranlarında beliren Yalı Çapkını dizisi, seyircileri büyük bir şok içerisinde bıraktı. Yeni başlayan ve ekran dünyasını sallayıp geçen Ateş Kuşları dizisinde Ferit resmen kameralara el salladı ve ağızlar açık kaldı! Sadece bir an için görülen o anlar; seyircilerin büyük bir şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Ekran dünyasının görüp görebileceği en iyi yapımlardan bir tanesi olan Yalı Çapkını, her bölümüyle büyük bir yankı uyandırıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi oluyor. Ekranlarda bir fırtına gibi esen ve STAR TV ekranlarında boy gösteren Yalı Çapkını dizisinin ATV kanalında yayınlanıyor olması ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.