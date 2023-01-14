- 14 Oca 2023 - 22:53 G: 14 Oca 2023 - 23:04

Magazin Dünyası Bu İntiharı Konuşuyor! Bircan Bali İlk Kez Açıkladı; Son Durumu Yürekleri Sızlattı…

Magazin dünyasını derinden sallayacak bir intihar haberi gündeme geldi. Söylemezsem Olmaz programının başarılı sunucusu durumu izah ederek; herkesi şok içerisinde bıraktı. Dünyaca ünlü ismin son durumu kafaları karıştırdı, sevenlerinin yüreklerini sızlattı! Peki, neler oluyor?

Beyaz TV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’ın jüri koltuğunda oturan Bircan Bali, her bir sözüyle ayrı bir olay yaratıyor. Magazin dünyasına yön veren açıklamalarda bulunarak herkesi şok eden Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, en sonunda herkesi şok edecek o intihar haberini duyurdu. Herkesi şok eden Bircan Bali’nin ardından yorum yağmuru yağdı! Peki, Bircan Bali’nin yaptığı açıklamalarda neler oluyor?

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14 Oca 2023 - 22:53 Amasya- Yaşam

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Magazin Dünyası Bu İntiharı Konuşuyor! Bircan Bali İlk Kez Açıkladı; Son Durumu Yürekleri Sızlattı… mask
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