Magazin Dünyası Bu İntiharı Konuşuyor! Bircan Bali İlk Kez Açıkladı; Son Durumu Yürekleri Sızlattı…

Beyaz TV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’ın jüri koltuğunda oturan Bircan Bali, her bir sözüyle ayrı bir olay yaratıyor. Magazin dünyasına yön veren açıklamalarda bulunarak herkesi şok eden Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, en sonunda herkesi şok edecek o intihar haberini duyurdu. Herkesi şok eden Bircan Bali’nin ardından yorum yağmuru yağdı! Peki, Bircan Bali’nin yaptığı açıklamalarda neler oluyor?

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