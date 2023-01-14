Magazin Dünyası Bu İntiharı Konuşuyor! Bircan Bali İlk Kez Açıkladı; Son Durumu Yürekleri Sızlattı…
Magazin dünyasını derinden sallayacak bir intihar haberi gündeme geldi. Söylemezsem Olmaz programının başarılı sunucusu durumu izah ederek; herkesi şok içerisinde bıraktı. Dünyaca ünlü ismin son durumu kafaları karıştırdı, sevenlerinin yüreklerini sızlattı! Peki, neler oluyor?
Beyaz TV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’ın jüri koltuğunda oturan Bircan Bali, her bir sözüyle ayrı bir olay yaratıyor. Magazin dünyasına yön veren açıklamalarda bulunarak herkesi şok eden Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, en sonunda herkesi şok edecek o intihar haberini duyurdu. Herkesi şok eden Bircan Bali’nin ardından yorum yağmuru yağdı! Peki, Bircan Bali’nin yaptığı açıklamalarda neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.