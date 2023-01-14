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14 Oca 2023 - 23:28

Masterchef Metin Kupayı Aldıktan Sonra Ölüm Sessizliğini Bozdu! Şefler Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’in geçtiğimiz günlerde finali ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef’te Metin, kupayı kaldıran isim olmuştu. Şampiyon olduktan sonra ölüm sessizliğini bozan Metin Yavuz, ağızların açık kalmasına neden oldu. Şefler hakkında öyle şeyler dedi ki, duyunca “Yok artık” diyeceksiniz…