- 14 Oca 2023 - 23:28 G: 14 Oca 2023 - 23:42

Masterchef Metin Kupayı Aldıktan Sonra Ölüm Sessizliğini Bozdu! Şefler Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’in geçtiğimiz günlerde finali ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef’te Metin, kupayı kaldıran isim olmuştu. Şampiyon olduktan sonra ölüm sessizliğini bozan Metin Yavuz, ağızların açık kalmasına neden oldu. Şefler hakkında öyle şeyler dedi ki, duyunca “Yok artık” diyeceksiniz…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz arasındaki mücadele soluksuz bir biçimde izlenmişti. 70 puan alarak yarışmadan şampiyon olarak ayrılan isim olan Metin Yavuz, ilk kez yarışmadan sonra açıklamalarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Oca 2023 - 23:28 Ankara- Gündem

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