- 15 Oca 2023 - 00:45 G: 15 Oca 2023 - 00:56

Ankara'nın Göbeğinde Botanik Bahçe! Hafta Sonu Gezmeye Doyamayacaksınız! Ankara Botanik Parkta Neler Var?

Ankara'da Çocukların eğlenebileceği oyun alanları ve büyükler için egzersiz aletleri olan yeşil park, yürüyüş yollarının düz olmaması nedeniyle rahat ayakkabı giyilmesi tavsiye edilir.

Botanik Parkı, Ankara ilinin Çankaya ilçesinde kurulmuş, 65 bin m² alan üzerinde bir parktır. Park, 1970 yılında Çankaya Caddesi ile Cinnah Caddesi arasında kurulmuş ve ortasında havuz, çocuk bahçesi ve çiçek serası bulunmaktadır. Parkın alanının büyük bölümü yeşil alan olup, havuz alanı ise sadece 1330 m²'dir.

Botanik Parkı, Ankara'da Çankaya ve Cinnah Caddesi ve Ata Kule manzarasının yer aldığı güzel parklardandır. Park, sessizliği arayanlar için ideal bir alandır ve bitki örtüsü, yaşı asırlara varan görkemli ağaçları ile fotoğraf tutkunları için atraktif bir alandır. Parkta havuz, çocuk bahçesi ve çiçek seraları bulunmaktadır. Ayrıca park konsept heykellerle süslenmiş ve ağaç gölgelerine yerleştirilmiş şirin piknik masaları ile aileler için uygun bir alandır.

Botanik Parkı, peyzajı özenle seçilmiş çalılar, çiçekler ve ağaçlarla bezenmiştir. Park, baharda başka, yaz mevsiminde bambaşka kokusuyla misafirlerini mest eder. Özellikle gençler tarafından rağbet gören park, şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyen çocuklu aileler için ideal bir parktır.

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15 Oca 2023 - 00:45 - Yaşam

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Ankara'nın Göbeğinde Botanik Bahçe! Hafta Sonu Gezmeye Doyamayacaksınız! Ankara Botanik Parkta Neler Var?
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