Bedelli askerlik 2023 Ücretleri Yine Değişti? Bedelli Askerlik 30 Gün Mü 21 Gün Mü? İşte Detaylar...
Bedelli askerlik ücreti Ocak 2023 tarihi itibariyle yeniden düzenlendi. Bedelli askerlik ücreti 104.084 TL 16 kuruştur. Bu ücretler değişebilir ve Bakanlık tarafından periyodik olarak yeniden belirlenir. Bedelli askerlik 2023 Ücretleri Yine Değişti? Bedelli Askerlik 30 Gün Mü 21 Gün Mü? İşte Detaylar...
Bedelli askerlik, Türkiye'de askerlik yapmak için ödenen para ile yerine getirilen askerlik hizmetidir. Bu hizmet, askerlik hizmetini yerine getirmek için fiziksel olarak askerlik görevini yerine getirmek yerine, bir miktar para ödemekle yerine getirilir. Bedelli askerlik, Türkiye'de erkekler için zorunlu olarak yapılması gereken askerlik hizmeti için kullanılabilir.
Ocak 2023 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan son duyuruya göre Ocak-Temmuz 2023 dönemi için bedelli askerlik ücreti 104.084 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
Bedelli askerlik Ocak ayı memur maaşlarına yüzde 30 zam yapılmasıyla katsayı belirlenmiş olduğunda zam oranı bu şekilde belirlenmiştir. Bedelli askerlik 2023 Ücretleri Yine Değişti? Bedelli Askerlik 30 Gün Mü 21 Gün Mü? İşte Detaylar...
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15 Oca 2023 - 01:31 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.