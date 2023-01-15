- 15 Oca 2023 - 02:33

Kızılcık Şerbeti Sosyal Medyada Trend Oldu? Kıvılcım Sevgilisine, Doğa Kocasına Resti Çekti! 13 Bölüm Yakıp Yıkacak…

Show Tv'nin dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümde yaşananlar seyirciyi ekranlara kilitledi. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcıkcık Şerbeti, sosyal medyada gündem oldu. Kızılcık Şerbeti Sosyal Medyada Gündem Oldu? Kıvılcım Sevgilisine, Doğa Kocasına Resti Çekti! 13 Bölüm Yakıp Yıkacak… İşte Detaylar!

Kızılcık Şerbeti Sosyal Medyada Gündem Oldu?

Kızılcık Şerbeti, yapımcılığını Gold Film ve Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın paylaştığı Türk televizyon dizisidir.

Şov, ABC1 20+ demografisinde 5,85 izleyici puanı ve 12,54 pay, AB demografisinde 5,55 izleyici puanı ve 13,80 pay ve Toplam demografide 4,21 izleyici puanı ve 9,27 pay ile yüksek puanlar ve olumlu eleştiriler aldı. Gösteri, #KızılcıkŞerbeti ve #hoşçakal hashtag'lerinin Twitter'da saatlerce trend olmasıyla sosyal medyada da yankı uyandırdı.

Kızılcık Şerbeti Sosyal Medyada Gündem Oldu? Kıvılcım Sevgilisine, Doğa Kocasına Resti Çekti! 13 Bölüm Yakıp Yıkacak… İşte Detaylar!

Kızılcık Şerbeti Sosyal Medyada Gündem Oldu?

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15 Oca 2023 - 02:33 - Yaşam

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Kızılcık Şerbeti Sosyal Medyada Trend Oldu? Kıvılcım Sevgilisine, Doğa Kocasına Resti Çekti! 13 Bölüm Yakıp Yıkacak… mask
Kızılcık Şerbeti Sosyal Medyada Trend Oldu? Kıvılcım Sevgilisine, Doğa Kocasına Resti Çekti! 13 Bölüm Yakıp Yıkacak…
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