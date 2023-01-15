Survivor 2023 Bu Akşam Var Mı? Survivor 2023 16 Ocak Pazar Günü Başlıyor Mu? Survivor hangi günler, saat kaçta?

Survivor yarışması, yeni bölümleri için geri sayıma başladı. Acun Medya ekibinin hazırlıkları ile ekranlara getirilecek olan sevilen yarışma programı, bu sene farklı bir konsept ile izleyicisinin karşısına çıkacak. Şimdiye kadar 2 ayrı takımın karşı karşıya geldiğine şahitlik eden izleyiciler, 2023 sezonunda 3 farklı takım görecek. Fenomenler- Ünlüler- Gönüllüler olarak takımları adına yarışacak olan yarışmacılar, önceki sezonlardan farklı olarak yalnızca parkurlarda değil zeka oyunlarında da performans sergileyecek.

Survivor 2023’te değişen format ile bu sezon ünlüler, gönüllüler ve fenomenlerden oluşan 3 grup Dominik adasının zorlu parkurlarında kıyasıya yarışacaklar. Her gün yapılan açıklamalar, seyircinin ilgisini çeken birçok ünlünün olması Bu akşam 16 Ocak Survivor 2023 var mı? Survivor hangi günler, saat kaçta? sorularına cevap aramaktadır.

Acun Medya’nın TV8 ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkacak olan Survivor Türkiye 2023 yarışması için geri sayım resmen başladı! Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 başlama tarihi belli oldu? Survivor ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…

Survivor 2023 Bu Akşam Var Mı?

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