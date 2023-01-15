15 Oca 2023 - 08:58 Güncelleme: 15 Oca 2023 - 08:59
Altın Fiyatları 1.600 TL Olacak! Yatırım Yapanların Elleri Kolları Titriyor; Tarihler Verildi! Rekora Koşulacak…
Altın fiyatları hakkında uzmanlardan sık sık uyarılar ve öneriler geliyor. Altın fiyatlarının 1.600 TL olacağını açıklayan uzmanlar, yatırım yapanların ellerinin kollarının titremesine neden oldu. Tarihleri veren uzman, rekora koşulacağını ilk kez duyurdu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Birçok olaydan ve durumdan etkilenerek güncel haline gelen altın, hem ekonomi takip edenler hem de altına yatırım yapanlar tarafından merakla araştırılıyor. Haberler Ankara olarak bizlerden hem uzmanların görüşlerini hem de altının güncel konumu sizler için hazırladık!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.