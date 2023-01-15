- 15 Oca 2023 - 08:58 G: 15 Oca 2023 - 08:59

Altın Fiyatları 1.600 TL Olacak! Yatırım Yapanların Elleri Kolları Titriyor; Tarihler Verildi! Rekora Koşulacak…

Altın fiyatları hakkında uzmanlardan sık sık uyarılar ve öneriler geliyor. Altın fiyatlarının 1.600 TL olacağını açıklayan uzmanlar, yatırım yapanların ellerinin kollarının titremesine neden oldu. Tarihleri veren uzman, rekora koşulacağını ilk kez duyurdu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Birçok olaydan ve durumdan etkilenerek güncel haline gelen altın, hem ekonomi takip edenler hem de altına yatırım yapanlar tarafından merakla araştırılıyor. Haberler Ankara olarak bizlerden hem uzmanların görüşlerini hem de altının güncel konumu sizler için hazırladık!

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15 Oca 2023 - 08:58 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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