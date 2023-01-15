Altın Fiyatları 1.600 TL Olacak! Yatırım Yapanların Elleri Kolları Titriyor; Tarihler Verildi! Rekora Koşulacak…

Birçok olaydan ve durumdan etkilenerek güncel haline gelen altın, hem ekonomi takip edenler hem de altına yatırım yapanlar tarafından merakla araştırılıyor. Haberler Ankara olarak bizlerden hem uzmanların görüşlerini hem de altının güncel konumu sizler için hazırladık!

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