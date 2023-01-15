Sigara Fiyatları Yine Değişti! 15 Ocak Sigara Fiyatlarını Gören Duyan Şok Oluyor! Daha Dün Zam Gelmişti…

ÖTV oranında %22,3'lük bir artış yaşanmış ve bu durum doğrudan sigara fiyatlarında zamma neden olmuştu. Ocak ayının başlarında yapılan 4 TL’lik zamdan sonra gözler yeniden yapılacak olan zammın tarihine çevrilmişti ki, bu kez beklenmedik bir hamle gelerek indirim yapıldığı açıklandı. Peki, neler oluyor?

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