- 15 Oca 2023 - 09:24 G: 15 Oca 2023 - 09:31

Sigara Fiyatları Yine Değişti! 15 Ocak Sigara Fiyatlarını Gören Duyan Şok Oluyor! Daha Dün Zam Gelmişti…

Sigara fiyatlarında büyük bir değişim daha yaşandı! 15 Ocak itibariyle sigara almak için yola çıkan vatandaşlar, satın aldıkları mekanlarda duydukları fiyat karşısında şok içerisinde kaldı. Ocak ayının başlarında gelen zamdan sonra yapılan bu sigara fiyatları değişimi, ağızları açık bıraktı. Peki, neler oluyor?

ÖTV oranında %22,3'lük bir artış yaşanmış ve bu durum doğrudan sigara fiyatlarında zamma neden olmuştu. Ocak ayının başlarında yapılan 4 TL’lik zamdan sonra gözler yeniden yapılacak olan zammın tarihine çevrilmişti ki, bu kez beklenmedik bir hamle gelerek indirim yapıldığı açıklandı. Peki, neler oluyor?

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15 Oca 2023 - 09:24 Ankara- Yaşam

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